Am Mittwoch, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker, steigt das Drittliga-Nachholspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen. RWE brennt auf das Verfolgerduell.

Gut 600 RWE-Fans begleiten die Mannschaft von Christoph Dabrowski ins Saarland, wenn es am Mittwochabend (24. April, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den 1. FC Saarbrücken geht.

Im Vergleich zum Auswärtssieg (2:0) beim SV Waldhof Mannheim wird Dabrowski nur Lucas Brumme nach abgesessener Gelbsperre zurück begrüßen. Aaron Manu, Ekin Celebi, Marvin Obuz und Kapitän Vinko Sapina fallen für die Partie im Ludwigspark, wo rund 15.000 Fans erwartet werden, aus.

Klar: Die Fans dürfte allen voran interessieren, wie denn der Stand bei den Leistungsträgern Obuz und Sapina ist. Dabrowski gibt die Antwort: "Vinko hat ein wenig Flüssigkeit in der Wade. Ich hoffe, dass er am Donnerstag oder Freitag wieder schmerzfrei ist und uns am Sonntag gegen Ingolstadt zur Verfügung steht. Bei Marvin ist der Heilungsverlauf positiv. Auch hier sind wir guter Dinge, dass er uns noch in der finalen Saisonphase helfen wird."

In Saarbrücken muss Rot-Weiss Essen jedoch auf diese beiden Erfolgsgaranten verzichten. Und auch ohne das Duo: Die RWE-Brust ist aktuell sehr breit. Das kann sie nach elf Punkten aus den letzten fünf Spielen auch sein.

"Mit Saarbrücken wartet eine Top-Mannschaft auf uns, die qualitativ hoch besetzt ist, die ein schnelles Vertikalspiel präferiert, die sehr viel über die Tiefe kommt, mit Kai Brünker einen starken Stürmer und dahinter auch ein super Zentrum hat. Das kommt ein schönes Brett auf uns zu", sagt Dabrowski.

Der Fußballlehrer ergänzt: "Saarbrücken redet jetzt von Endspielen, wir wollen aber auch so viele Spiele wie nur möglich gewinnen. Ich spüre bei unseren Jungs den Hunger mehr erreichen zu wollen. Die Ausgangsposition ist gut, die Tendenz stimmt, den Trend wollen wir jetzt auch in Saarbrücken fortsetzen. So oder so: Wir spielen eine Super-Saison, aber jetzt wollen wir auch mehr!"