Wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (21. April, 13.30 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim gastiert, dann dürfte Leonardo Vonic wieder einmal die Bank drücken. Das hat Gründe.

Zwischen dem 19. Dezember 2023 und 10. Februar 2024 gewann Rot-Weiss Essen vier Spiele und verlor drei Begegnungen.

Bei drei von vier Siegen knipste Leonardo Vonic je ein Mal und bereitete in diesem genannten Zeitraum vier weitere Tore vor. Eine starke Phase des 20-jährigen Angreifers, der in dieser Saison auf 29 Einsätze, vier Treffer und sechs Assists kommt.

Nach dieser starken Phase erhielt er noch einen 90-Minuten-Einsatz beim 0:2 gegen Ulm, blieb blass und war fortan raus aus der ersten Elf. In den letzten fünf Partien variierten Vonic' Einsatzzeiten von zwölf bis 23 Minuten. Das hat Gründe.

RevierSport hatte bereits aus dem rot-weissen Umfeld Signale erhalten, dass Vonic sich im Training etwas zurückhalten soll. Diese Informationen bestätigte nun auch Christoph Dabrowski.

Er hatte Anlaufschwierigkeiten, war dann aber da und auch an einigen Toren beteiligt. Jetzt gilt es einfach dranzubleiben und jeden Tag an den Dingen zu arbeiten, im Training zu kratzen und zu beißen. Er muss den Kollegen zeigen: Ich bin da! Christoph Dabrowski über Leonardo Vonic

Er sagte vor dem Mannheim-Spiel zur Personalie Vonic: "Er ist nach wie vor ein junger Spieler. So ein Spieler muss sich jeden Tag maximal fordern, jeden Tag eine gute Trainingsleistung bringen. Wir fordern grundsätzlich - im Training und Spiel - eine hohe Intensität." Was bedeuten die Dabrowski-Worte? Klar: Vonic' Arbeitseinstellung war zuletzt nicht gut.

Und, dass Vonic jetzt keinen Sonderstatus von Dabrowski erhält, liegt auf der Hand. Diesen muss sich ein Spieler, in dem Fall ein Stürmer, erst erarbeiten. Dann würde auch der erfahrenen Trainer und ehemalige Bundesligaspieler Dabrowski mit sich reden lassen und vielleicht mal über die eine oder andere schwächere Trainingseinheit hinwegsehen.

"Man muss immer einen Mittelweg finden. Wenn ein Stürmer 15 bis 20 Tore schießt, dann akzeptieren Trainer und Mitspieler mehr, wenn man mal weniger Meter macht. Aber ansonsten müssen sich alle reinhauen. Ich sehe Leonardo in einem ganz normalen Prozess als jungen Spieler. Er ist als Torjäger der Nürnberger U23-Mannschaft zu einem großen Verein gewechselt. Er hatte Anlaufschwierigkeiten, war dann aber da und auch an einigen Toren beteiligt. Jetzt gilt es einfach dranzubleiben und jeden Tag an den Dingen zu arbeiten, im Training zu kratzen und zu beißen. Er muss den Kollegen zeigen: Ich bin da!"