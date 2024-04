TSV 1860 München 14:00 1. FC Saarbrücken 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der 1. FC Saarbrücken kann sich für das Duell gegen Rot-Weiss Essen am Mittwoch, 24. April, in eine blendende Position im Aufstiegsrennen bringen. Auch darüber hinaus tut sich was.

Wenn der 1. FC Saarabrücken und Rot-Weiss Essen am Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, aufeinandertreffen, dann wird sich vermutlich entscheiden, welches von beiden Teams noch einmal ernsthaft ins Aufstiegsrennen eingreifen kann. Saarbrücken liegt drei, RWE vier Punkte hinter Platz drei - jeweils mit dem Nachholspiel in der Hinterhand. Damit Saarbrücken mit einem Sieg gegen RWE auf Platz drei springen kann, sollte aber auch am Wochenende ein Dreier her. Es geht zum TSV 1860 München. Anstoß ist am Samstag, 20. April, 14 Uhr. Der Gästeblock ist ausverkauft. 1300 Saarbrücker werden den DFB-Pokal-Halbfinalisten an die Grünwalder Straße begleiten, wie der Klub vermeldete. Doch auch personell plant der 1. FC Saarbrücken bereits - und zwar ligaunabhängig. Aktuell ist Linksaußen Emmanuel Iwe im Probetraining bei den Saarländern. Zuletzt spielte er bei dem MLS-Klub Minnesota United. "Emmanuel verfügt über eine hohe Geschwindigkeit auf der Außenbahn. Wir geben ihm von Dienstag bis Donnerstag die Gelegenheit, seine weiteren Fähigkeiten unter unseren Trainingsbedingungen unter Beweis zu stellen", sagte Sportdirektor Jürgen Luginger. Iwe wäre ablösefrei. Die "Bild" bringt noch einen weiteren Namen ins Spiel. In der 3. Liga ist er durch 15 Saisontore bereits bestens bekannt: Niclas Baumann. Er hat großen Anteil daran, dass der Hallesche FC trotz Platz 17 noch um den Klassenerhalt spielt. In der 3. Liga kommt der bullige Angreifer auf 218 Spiele (58 Tore, 16 Vorlagen). Laut dem Blatt habe Baumann wohl keinen Regionalliga-Vertrag, wäre im Abstiegsfall Halles also ablösefrei. 1. FC Saarbrücken: Kann Patrick Schmidt nochmal eingreifen? Wie das Blatt weiter berichtete, könnte für das Saisonfinale auf gleicher Position noch ein lange verletzter Spieler zurückkommen. Patrick Schmidt hatte sich im September 2023 einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Seitdem schuftet er für die Rückkehr. "Er trainiert schon individuell auf dem Platz, ist schmerzfrei und fühlt sich gut. Mann muss da aber schauen, ob es Sinn macht. Mit seiner individuellen Qualität und Wucht ist er natürlich ein absoluter Top-Stürmer", sagte Luginger gegenüber "Bild". Für RWE dürfte er aber noch kein Thema sein.

