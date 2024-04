Rot-Weiss Essen plant mitten im Aufstiegskampf der 3. Liga im Hintergrund seinen zukünftigen Kader. Einige Fragen, die aktuelle Spieler betreffen, sind weiterhin offen.

Erst zu Wochenbeginn vermeldete Rot-Weiss Essen die nächste "Vertragsverlängerung". So kann man zumindest das neue Arbeitspapier von Jose-Enrique Rios Alonso bezeichnen.

Denn nach dem 32. rot-weissen Spiel der laufenden Drittliga-Saison steht fest, dass RWE nicht mehr absteigen kann und damit eine Klausel in Rios Alonsos Vertrag - RevierSport berichtete - greift. Das auslaufende Arbeitspapier des kongenialen Innenverteidiger-Partners von Felix Götze hat sich nach dem Klassenverbleib bis zum Sommer 2025 verlängert. Aber: Nach RS-Informationen besitzt der 23-jährige Rios Alonso gleich drei Ausstiegsklauseln für das kommende Sommer-Transferfenster.

Nämlich: für die 1. Bundesliga, für die 2. Bundesliga und für das Ausland. In allen Fällen müsste der interessierte Verein eine sechsstellige Ablösesumme für den Abwehrspieler zahlen, damit er aus seinem Vertrag aussteigen könnte.

Aussteigen, gutes Stichwort: Nach der Saison könnte Isaiah Young Rot-Weiss Essen verlassen - ohne irgendwelche Klauseln. Denn der Vertrag des Flügelflitzers läuft aus. Aus dem RWE-Umfeld erfuhr RS schon vor Wochen, dass die Tendenz Richtung kein neues Vertragsangebot gehen soll.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader Tor Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025 Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025 Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2025 Abwehr Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024 Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024 Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024 - wechselt zur TSG Hoffenheim II Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024 Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024 José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2025 Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025 Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025 Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025 Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025 Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025 Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025 Mittelfeld Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024 Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2025 Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024 Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2025 Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024 Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024 Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025 Angriff Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024 Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025 Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026

Doch: So direkt mitgeteilt, wurde es Young bisher nicht. Wir fragten am Dienstag - 16. April 2024 - im Young-Umfeld nach und die Antwort war: Es gibt noch keine Entscheidung. So ist der Status quo. Und: Young besitzt nach unseren Informationen aktuell weder ein RWE-Angebot noch eine externe Offerte. Diese Personalie bleibt weiter heiß diskutiert.

An dem 26-jährigen Young, der seit dem 5. Oktober 2020 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag steht, scheiden sich die Geister. Der populäre "Isi" war zu Regionalliga-Zeiten noch einer der besten Essener. Seine Bilanz: 72 Regionalliga-West-Partien, elf Tore, 20 Vorlagen.

Nach dem Aufstieg wollte RWE den US-Amerikaner gefühlt um jeden Preis halten und gewann auch das Tauziehen um den Publikumsliebling. Young verlängerte seinen Kontrakt zu verbesserten Konditionen und stieg zu den Top-Verdienern des Kaders auf.

In der 3. Liga angekommen, stagnieren aber Youngs Leistungen. In der Saison 2022/2023 waren es noch zwei Tore und fünf Vorlagen in 35 Einsätzen, in der laufenden Spielzeit steht der Linksaußen bei 31 Begegnungen, fünf Buden und einer Vorlage. So richtig zufrieden stellt diese Statistik bei RWE niemanden.

Young und Marvin Obuz besitzen in der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski eine Art Freifahrtschein auf dem linken sowie rechten Flügel. Während Köln-Leihgabe Obuz (32 Spiele, 7 Tore, 14 Vorlagen) diesen "Freifahrtschein" vollends rechtfertigt, sind die Young-Leistungen einfach zu unkonstant. Mal gehört er zu den besten Essenern, mal - wie zuletzt in Bielefeld - zu den unauffälligsten und schwächsten Rot-Weissen. Klar, dass sich die Verantwortlichen hier bezüglich des "Preis-Leistung-Verhältnisses" hinterfragen. Doch bald muss eine Entscheidung her.

RevierSport-Tendenz: "Isi" Young wird Rot-Weiss Essen nach rund vier Jahren im Sommer 2024 verlassen.