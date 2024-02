Der Trainer hat verlängert, der Vorstand wird neu besetzt: Jetzt kann sich Rot-Weiss Essen voll und ganz auf die Kaderplanung konzentrieren.

Rot-Weiss Essen ist in eine turbulente letzte Februar-Woche 2024 gestartet. Die bisherigen Vorstände Marcus Uhlig und Sascha Peljhan werden spätestens zur neuen Saison von Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang, der aktuell schon im Vorstand als Vertriebs- und Marketingchef mitwirkt, beerbt.

Trainer Christoph Dabrowski verlängerte ebenfalls im Februar seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Mit vielen Spielern befindet sich RWE derweil in Verhandlungen.

Es gibt eine Menge Gespräche, immerhin laufen gleich 15 Arbeitspapiere, inklusive des Leih-Kontrakts von Marvin Obuz mit dem 1. FC Köln, am Ende der laufenden Saison 2023/2024 aus. Der Vertrag von Lucas Brumme hatte sich bereits in den letzten Wochen per Option - nach dem dieser eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreichte - bis zum Sommer 2025 verlängert.

Wie RevierSport nun erfuhr, haben auch zwei weitere RWE-Profis, deren Verträge aktuell bis Sommer 2024 gültig sind, jeweils eine Klausel in ihren Kontrakten. Hier handelt es sich um Jose-Enrique Rios Alonso und Thomas Eisfeld. Die Klausel ist nach unseren Informationen in beiden Fällen so gut wie erreicht.





Nach RS-Informationen verlängert sich der Kontrakt von Innenverteidiger Rios Alonso beim Essener Klassenerhalt - der eigentlich schon jetzt so gut wie sicher ist - um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025.

Kleiner Haken: Der 23-jährige Rios Alonso, der in dieser Serie 26 von 27 möglichen Drittligaspielen über die volle Distanz bestritt, besitzt eine Ausstiegsklausel. Nach Informationen dieser Redaktion dürfte der ehemalige VfB-Stuttgart-Spieler für eine im Vertrag feststehende Ablösesumme in Richtung eines klassenhöher spielenden Konkurrenten verlassen.

Heißt: Bleibt RWE Drittligist, darf der gebürtige Spanier Essen für eine fixe Summe in Richtung der 1. oder 2. Bundesliga verlassen oder ins Ausland wechseln. Aber: Steigt Essen auf, dürfte Rios Alonso nicht innerhalb der zweiten Liga wechseln.

Anders sieht es bei Eisfeld aus. Beim 31-jährigen zentralen Mittelfeldspieler ist eine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr an der Hafenstraße an einer bestimmten Anzahl an Einsätzen gekoppelt. Seit dem Jahresauftakt gegen Aue spielt Eisfeld regelmäßig und ist auf einem guten Weg die Einsatz-Quote für eine Vertragsverlängerung bei Rot-Weiss Essen zu erreichen.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024, inklusive Option auf ein weiteres Jahr

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026