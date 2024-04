Das bittere 1:4 (1:1) im Derby gegen Rot-Weiss Essen hat die Abstiegssorgen des MSV Duisburg verschlimmert. Andere könnte es noch eher treffen.

Mit 29 Punkten steht der MSV Duisburg auf dem drittletzten Tabellenplatz der 3. Liga. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den SV Waldhof Mannheim, die mit 37 Zählern den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegen.

Die Lage ist prekär, und doch würde der SC Freiburg II sicherlich gerne mit dem MSV tauschen. Denn schon am kommenden Spieltag könnte der Abstieg der Breisgauer besiegelt werden. Das Zünglein an der Waage können dabei der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sein.

Denn sollten beide ihre Spiele verlieren, dann könnte die Regionalliga-Rückkehr des SCF II feststehen. Voraussetzung: Freiburg II gewinnt nicht gegen Dynamo Dresden (Sonntag, 14. April, 19:30 Uhr).

Sollte das der Fall sein und Duisburg gegen Waldhof Mannheim sowie Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 14. April, 16:30 Uhr) verlieren, dann könnten die Breisgauer das rettende Ufer nicht mehr erreichen. Den ersten Nicht-Abstiegsplatz 16 würden dann Mannheim oder Bielefeld mit je 40 Punkten belegen. Freiburg II käme bei einer Niederlage auf 23, bei einem Remis auf 24 Zähler. Bei noch 15 zu vergebenen Punkten ein nicht mehr aufholbarer Rückstand.

In der darauffolgenden Woche könnte es dann auch für den VfB Lübeck so weit sein. Bei Niederlagen gegen die SpVgg Unterhaching und gegen Borussia Dortmund II könnte das rettende Ufer vier Spiele vor Schluss 16 Punkte weg sein - ein nicht mehr aufzuholender Rückstand.

Was wiederum auch für den MSV Duisburg gilt. Sollten die Zebras mit zwei weitere Niederlagen bei 29 Punkten stehen bleiben, könnte der Rückstand vier Spiele vor Schluss zwar nur vierzehn Zähler betragen, was bei zwölf noch zu vergebenen Punkten allerdings auch zu viel wäre. Dann stünde der Abstieg in die Regionalliga West fest.

Deshalb geht es für den MSV einmal mehr darum, sein Abstiegs-Endspiel am Freitag, 12. April, 19 Uhr, gegen Waldhof Mannheim zu nutzen. Sollte die Partie gegen die Baden-Württemberger verloren gehen, gingen bei den Meiderichern wohl endgültig die Lichter aus.