Drittligist Rot-Weiss Essen besiegte den MSV Duisburg mit 4:1. Zweimal konnte sich RWE beim starken Jakob Golz bedanken.

Rot-Weiss Essen ist Derbysieger. Beim 4:1-Heimdreier gegen den MSV Duisburg hatten sich mehrere Spieler das Prädikat Matchwinner verdient: Lucas Brumme spielte stark und traf doppelt, Torben Müsel zog die Fäden im Mittelfeld und war sehr ballsicher, Vinko Sapina erzielte ein absolutes Traumtor, aber auch Jakob Golz hatte gute Argumente auf seiner Seite.

In der zweiten Halbzeit parierte Golz zweimal stark gegen Duisburgs Angreifer Daniel Ginczek. Der Essener Stammtorwart hatte lange Zeit wenig zu tun, aber wenn er gefordert wurde, war er da und hielt den Sieg fest.

"In der ersten Halbzeit hatte ich lange nichts zu tun und dann war der erste Schuss direkt drin. Das fühlt sich natürlich nicht gut an. Umso mehr hat es mich dann gefreut, dass ich der Mannschaft in der zweiten Halbzeit helfen konnte. Als Torwart stellt sich immer die Frage: Wünscht man sich solche Spiele wie in Dresden, wo man gefühlt 30 Aktionen hat oder eher ein Spiel wie gegen Duisburg, wo weniger zu tun ist? Es fühlt sich heute auf jeden Fall sehr, sehr gut an", sagte der RWE-Schlussmann beim anschließenden Interview in den Katakomben.

Der Tabellensechste hatte gegen die Zebras in der ersten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle, wurde aber zu selten zwingend. Im zweiten Durchgang wurden die Chancen dann eiskalt verwertet. Ähnlich sah es auch Golz: "In der zweiten Halbzeit haben wir die Chancen genutzt und völlig verdient gewonnen. Wir haben 50 Punkte und jetzt schauen wir mal weiter."

Für Rot-Weiss Essen war es der erste Derbysieg an der Hafenstraße seit 2005. Damals gab es in der 2. Liga einen 1:0-Heimdreier, seitdem setzte es drei Niederlagen (darunter zwei im Niederrheinpokal) und ein Unentschieden in der Vorsaison. Golz freute sich besonders, dass die Mannschaft den Fans diesen Sieg im Prestigeduell schenken konnte:

Derbysiege sind immer geil. Der Sieg in Duisburg war auch hochdramatisch, aber jetzt hier zu Hause ist es nochmal etwas anderes. Es macht einfach Spaß, an der Hafenstraße Siege zu feiern. Was unsere Fans hier immer abliefern, das ist wirklich Wahnsinn. Jakob Golz.

Etwas Mitleid hatte Golz dann aber trotzdem mit dem Gegner, der durch diese Niederlage einen herben Dämpfer im Abstiegskampf kassierte. Jetzt braucht der MSV fast schon ein Wunder: "Wenn es die Derbys nicht mehr geben sollte, dann fehlt da schon was. Das ist kein Verein, der in die Regionalliga gehört."