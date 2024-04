Der SC Preußen Münster marschiert von Sieg zu Sieg und ist mitten im Aufstiegskampf. Die Restprogramme der Top-Vier.

Lange sah es so aus, als würden der SSV Jahn Regensburg und Dynamo Dresden die ersten zwei Plätze der 3. Liga unter sich ausmachen. Dann aber mischten sich zwei Aufsteiger nachhaltig ein: Der SSV Ulm 1846 und der SC Preußen Münster.

Beide stehen mittlerweile vor den Sachsen. Dresden ist nach der 0:1-Niederlage bei den Preußen am vergangenen Wochenende nur noch Vierter. "Wir können nur noch gewinnen und gar nichts verlieren", betonte Hildmann mit Blick auf den möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga nach der Partie bei MagentaSport. "Wir sind ein demütiger Aufsteiger, haben schon tolle Spiele gezeigt. Diese Leichtigkeit macht uns vielleicht so, so stark."

Zugleich resümierte der Coach ehrlich, dass das Topspiel gegen die SGD - beim Anpfiff in der Tabelle noch vor Münster - für sein Team einer "großen Herausforderung" gleichkam: "Dresden hat guten Ballbesitzfußball gespielt und uns gefordert. Wir haben gut verteidigt und einige Nadelstiche gesetzt. Aber in der ersten Halbzeit war das zu wenig, ich war nicht ganz zufrieden."

Fakt ist: Es reichte dank des Tores von Malik Batmaz zu einem 1:0-Sieg. Preußen belegt den Relegationsrang - und hat gleich den nächsten Kracher vor der Brust. Jahn Regensburg hat gar noch alle direkten Konkurrenten auf dem Plan. Die verbleibenden Spiele der Top-Vier in der Übersicht - direkte Duelle sind gefettet:

Dynamo Dresden (Platz 4, 54 Punkte):

1. FC Saarbrücken (H)

SC Freiburg II (A)

FC Viktoria Köln (H)

SSV Jahn Regensburg (A)

SC Verl (H)

SpVgg Unterhaching (A)

MSV Duisburg (H)

SC Preußen Münster (Platz 3, 55 Punkte):

SSV Jahn Regensburg (H)

SSV Ulm 1846(A)

SC Freiburg II (H)

FC Viktoria Köln (A)

1. FC Saarbrücken (H)

SC Verl (A)

SpVgg Unterhaching (H)

SSV Ulm 1846 (Platz 2, 56 Punkte): Hallescher FC (A)

SC Preußen Münster (H)

SSV Jahn Regensburg (H)

SC Freiburg II (A)

FC Viktoria Köln (H)

Borussia Dortmund II (A)

SC Verl (H)

SSV Jahn Regensburg (Platz 1, 57 Punkte):

SC Preußen Münster (A)

TSV 1860 München

SSV Ulm 1846 (A)

SG Dynamo Dresden (H)

SC Freiburg II (A)

FC Viktoria Köln (A)

1. FC Saarbrücken (H)