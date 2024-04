Mit Waldhof Mannheim feierte Terrence Boyd bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund II am Samstag einen wichtigen Last-Minute-Sieg. Wir haben mit ihm gesprochen.

Als Terrence Boyd 2011 im Alter von 20 Jahren zur U23 des BVB kam, stand er noch ganz am Anfang seiner Karriere. Mit nun 33 Jahren kehrte er mit Waldhof Mannheim erstmals wieder ins Stadion Rote Erde zurück - und feierte einen 2:1-Sieg in letzter Sekunde gegen den BVB.

RevierSport sprach anschließend mit dem ehemaligen US-Nationalspieler. Terrence Boyd über:

... den Last-Minute-Sieg: Es ist schwer zu beschreiben, was wir in den letzten fünf Minuten erst mit dem Ausgleich, dann mit dem Tor in der 94. Minute durchgemacht haben. Ich weiß nicht, wo du im privaten Leben abseits des Fußballs so eine Achterbahnfahrt der Emotionen durchlebst. Dafür macht man das alles. Ich bin erleichtert und stolz.

... die Wichtigkeit der drei Punkte im Abstiegskampf: Ein paar Jungs des BVB haben mir nach dem Spiel gesagt, dass sie uns den Sieg gönnen. Weil sie relativ sicher sind und wir ums nackte Überleben kämpfen, damit der gesamte Klub nicht baden geht. Das war eine Ansage an uns selbst. Wir wollen ja berechtigterweise in der Liga bleiben. Und man merkt gerade, dass es greift, was der Trainerstab von uns möchte. Es geht einfach darum, dass du als Klub jetzt die Punkte einfährst.

... die Rückkehr zum BVB: Als ich das letzte Mal hier war, war ich tatsächlich noch Spieler von Borussia Dortmund. Aber so einen "Teppich" (Rasen, die Red.) wie heute hatten wir nicht. Es ist zwar schon fast 15 Jahre her, aber ein paar alte Gesichter hab ich noch gesehen. Das war sehr schön.

... seine Karriere nach seiner Saison 2011/2012 bei Borussia Dortmund: Wenn man überlegt, was ich seitdem alles erlebt habe, ist das schon Wahnsinn. Ob das so gelaufen wäre, wenn ich beim BVB geblieben wäre, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ich einen Profivertrag bekommen hätte, wenn ich nicht zu Rapid Wien nach Österreich gewechselt wäre. Aber ich hätte dann in der 3. Liga gespielt. Denn in dem Moment - es war das zweite Meisterjahr - war gerade Robert Lewandowski dort und sie haben Julian Schieber vom VfB Stuttgart geholt. Deshalb habe ich gedacht: "Was soll ich noch hier?" Ich hätte kaum Spielzeit in der Bundesliga bekommen und in Österreich durfte ich zwei Jahre in der Europa League spielen und konnte viel lernen. Später bin ich Nationalspieler geworden und durfte in der 2. Liga spielen.