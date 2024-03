Der MSV Duisburg gastiert am Ostersonntag bei Arminia Bielefeld. Im Gästeblock wird es voll, der Verein bietet eine kostenlose Busfahrt für 400 Fans an.

Der Vorverkauf für die Auswärtskarten im Derby bei Rot-Weiss Essen war beim MSV Duisburg am Donnerstag das bestimmende Thema. Nach teils stundenlangem Warten vor dem Fanshop kauften die Fans die Bestände innerhalb von 45 Minuten auf - und das offenbar nicht ohne Störgeräusche.

Bevor es zum Revierduell an der Hafenstraße kommt, steht für die Zebras aber noch das Gastspiel bei Arminia Bielefeld an. Am Ostersonntag gastiert der MSV zum im Abstiegskampf wegweisenden Kellerduell auf der Alm (19.30 Uhr, RS-Liveticker).

Und auch dort können sich die Meidericher auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Mindestens 3100 MSV-Anhänger begleiten die die Mannschaft nach Ostwestfalen und machen den Gästeblock voll - für den MSV-Bereich im Bielefelder Stadion gibt es keine Tickets mehr, während der freie Vorverkauf der Arminia weiterhin läuft.

Für 400 Duisburger bietet der Verein eine kostenlose Anreisemöglichkeit. Insgesamt acht Busse - davon fünf von einem Sponsor - werden für die Fahrt nach Bielefeld zur Verfügung gestellt. Fans können sich nun für die rund 200 Kilometer lange Reise anmelden.

"Damit nicht genug", teilt der MSV am Donnerstag weiter mit: "König Pilsener, Sinalco und Rheinfels Quellen stellen euch kostenlos den ersten Aufschlag an Kaltgetränken für den rund 200 Kilometer weiten Weg nach Ostwestfalen zur Verfügung."

Hintergrund des Bus-Angebots: Aufgrund von Bauarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof und weiteren Gleisen im westlichen Ruhrgebiet besteht laut Klub keine Möglichkeit, einen Entlastungszug anzubieten.

Mit den 3100 Fans, die nach Bielefeld reisen, sorgt der MSV für einen neuen Saisonrekord. Bisher war das Gastspiel bei Viktoria Köln mit 1700 Mitreisenden das am stärksten besuchte. Die Zahlen sind dabei natürlich auch immer abhängig von der Größe des Gästeblocks beim gegnerischen Verein.

Klar ist: In Bielefeld steht vieles für den MSV auf dem Spiel. Mit einem Sieg könnten sie bestenfalls auf einen Nichtabstiegsplatz springen und würden bis auf einen Zähler an die Arminia heranrücken.