Drittligist Rot-Weiss Essen befindet sich in der Länderspielpause. Marvin Obuz lieferte vor dem spielfreien Liga-Wochenende drei Vorlagen gegen den BVB II.

Beim 4:0-Erfolg über Borussia Dortmund II zeigte Rot-Weiss Essen eine mannschaftlich geschlossene Leistung, aber ein Spieler ragte trotzdem heraus: Die Rede ist von Marvin Obuz.

Der Essener Flügelflitzer steuerte drei Assists zum zehnten Heimsieg der Saison bei. Die Treffer zum 1:0 und 3:0 bereitete der 22-Jährige mustergültig per Flanke vor und dazu holte er den Elfmeter heraus, den Moussa Doumbouya eiskalt zum 2:0 verwandelte.

Für Obuz waren es seine Vorlagen elf bis 13. Damit ist der gebürtige Kölner der Top-Vorlagengeber der 3. Liga, vor Oliver Batista Meier und Simon Skarlatidis (beide elf). Und nicht nur das: Selbst im ewigen Ranking besitzt der Rechtsaußen durchaus Chancen, ein paar Plätze nach oben zu klettern. Den Allzeitrekord für die meisten Assists in einer Drittliga-Saison hält Baris Atik. Der Offensivspieler des 1. FC Magdeburg lieferte in der Aufstiegssaison 2021/22 sensationelle 22 Vorlagen – ein bislang unerreichter Wert.

Kann Obuz diesen Rekord einstellen? Dafür fehlen ihm noch neun Assists in den verbleibenden acht Partien. Eine sehr anspruchsvolle, aber keine unmögliche Aufgabe. Zumindest die Top-drei ist definitiv realistisch, falls Obuz seine Form im Saisonendspurt bestätigen kann. Da folgen nämlich Marc Schnatterer (19 Vorlagen für Heidenheim, 2012/13) und Robert Zillner (18 Vorlagen für Unterhaching, 2009/10).

Er hört zu, setzt um und hat den Ehrgeiz, nicht nur in der 3. Liga zu spielen. Das untermauert er mit seinen Scorern. Ich glaube, dass er im nächsten Jahr nichts mehr in der 3. Liga zu suchen hat. Christoph Dabrowski.

Dass sich Essens Nummer elf, der bis zum Saisonende vom Bundesligisten 1. FC Köln ausgeliehen ist, in einer starken Verfassung befindet, das weiß auch Cheftrainer Christoph Dabrowski. Auf RS-Nachfrage sagte er nach dem Spiel gegen den BVB II über Obuz: "Der Junge macht einfach Spaß. Er hört zu, setzt um und hat den Ehrgeiz, nicht nur in der 3. Liga zu spielen. Das untermauert er mit seinen Scorern. Ich glaube, dass er im nächsten Jahr nichts mehr in der 3. Liga zu suchen hat."

Auch Dabrowski hat einen nicht unerheblichen Anteil an der Entwicklung von Marvin Obuz. In den ersten elf Spielen stotterte der Motor des technisch starken Außenspielers noch und er brauchte seine Zeit, um sich zu entwickeln und an den robusten Drittliga-Fußball anzupassen.

Doch der Essener Trainer setzte immer weiter auf den 22-Jährigen und schenkte ihm sein Vertrauen, was nun zurückgezahlt wird. Seit dem zwölften Spieltag war Obuz in 19 Partien an 18 Treffern direkt beteiligt. Wenn es nach Rot-Weiss Essen geht, soll diese Quote in den kommenden Spielen weiter ausgebaut werden.