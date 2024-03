Kommentar: Mit dieser Horror-Bilanz wird es schwer für den MSV Duisburg

Der MSV Duisburg darf sich nach der 0:1-Pleite in Haching nicht mehr viele Ausrutscher erlauben. Die Auswärtsschwäche muss dringend gestoppt werden. Ein Kommentar.

„Der Glaube war die ganze Zeit da“, sagte Duisburgs Kaderplaner Chris Schmoldt vor der unglücklichen Niederlage des MSV Duisburg in Unterhaching (0:1). Verantwortliche, Spieler und Trainer versprühen weiter Optimismus. Verständlich, denn ein positiver Trend war schon zum Jahresendspurt zu spüren. Und auch nach dem Halle-Spiel Ende Januar ging es wieder in die richtige Richtung.

Doch um den Klassenerhalt in der 3. Liga nach einer desolaten Hinrunde am Ende doch noch zu schaffen, ist dringend Konstanz nötig - vor allem auswärts. In 14 Spielen in der Fremde gelang den Zebras nur ein einziger Dreier. Die Horror-Bilanz eines Absteigers. Nach dem Erfolgserlebnis in Verl am Karnevalssamstag kamen in Münster und am Wochenende in Unterhaching keine weiteren Punkte hinzu.

Bitterer noch: Die Duisburger schlugen sich dort, wie es Thomas Pledl richtigerweise ausdrückte, mehr oder weniger selbst. Einmal sorgte die erneute Rote Karte gegen Joshua Bitter für den Genickbruch, am Sonntag war es ein schlecht verteidigter Konter, der das Spiel entschied.

Zwar stimmten die Leistungen bei den so starken Aufsteigern, was sich in der Analyse sicher leichter sagen ließe, würden die Zebras im Tabellenmittelfeld stehen. Ob Spitzenteam oder direkter Konkurrent, neun Spieltage vor Saisonende muss das egal sein. Dass es bis Ende Mai neben Bielefeld, Essen, Ingolstadt und Lübeck auch noch nach Dresden geht, macht es nicht einfacher.





Fünf Punkte trennen den MSV vom rettenden Ufer. Mehr als die Hälfte der noch zu holenden 27 Punkte müssen her, um den Abstieg zu verhindern. Immerhin: Zuhause haben die Duisburger jüngst geliefert, zuletzt auch gegen die Top-Mannschaft aus Dortmund. Gegen den 1. FC Saarbrücken, der am Dienstag noch das Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach bestreitet, zählt am Samstag nur ein Sieg.

Auf Rechenspiele sollte sich die Schommers-Elf (noch) nicht einlassen. Die eigenen Spiele zu gewinnen, ist die oberste Prämisse. Dann wird sich zeigen, ob der Aufwärtstrend nur ein kurzes Aufflackern war oder ob der Tabellen-18. die sportliche Wende im Endspurt wirklich noch einleiten kann.