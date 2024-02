3. Liga: Viktoria Köln bindet zwei U19-Talente - "Bestätigt die hervorragende Jugendarbeit"

Der Drittligist FC Viktoria Köln hat zwei aktuelle Spieler der U19-Mannschaft mit Profiverträgen ausgestattet.

Viktoria Köln hält zwei Talente in seinen Reihen und hat die Verträge mit den Brüdern Malek (18) und Said El Mala (17) langfristig verlängert. Die beiden Offensivspieler sind Leistungsträger der U19-Bundesligamannschaft und feierten vergangene Woche ihr Profi-Debüt beim Drittligisten.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter von Viktoria Köln erklärt: "Wir freuen uns, zwei weitere Talente aus dem eigenen NLZ bei den Profis zu integrieren. Das bestätigt erneut die hervorragende Jugendarbeit, die hier geleistet wird."

Die El-Mala-Brüder spielten bis 2021 im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach, nach zwei anschließenden Jahren beim TSV Meerbusch zog es die Brüder im vergangenen Sommer auf die "Schäl Sick" nach Köln-Höhenberg.

Malek spielte bis zu seinem Wechsel nach Köln als Innenverteidiger, machte dann aber mit starken Leistungen als Stürmer in der A-Junioren Bundesliga-West (14 Spiele, vier Tore) auf sich aufmerksam.

Viktorias U19-Coach Marian Wilhelm sagt: "Malek hat eine enorme Entwicklung in sehr kurzer Zeit gemacht. Gerade sein Fleiß und sein Ehrgeiz haben ihn dahin gebracht. Die Umschulung vom Innenverteidiger zum Mittelstürmer ist keine einfache im letzten Jugendjahr, hier hat er maximal viel investiert in Analyse und Fitness. Er hat noch viel Potenzial und ein sehr spannendes Profil. Ich freue mich auf seinen weiteren Weg."

Said unterdessen als fühlt sich im offensiven Mittelfeld und der Außenbahn wohl, traf zuletzt am Wochenende beim Spiel der Kölner U19 gegen Borussia Dortmund. Dabei nutzte er die Vorlage seines Bruders zum bereits 10. Treffer im 17. Bundesliga-Spiel.

"Er hat über das Jahr enorm an seiner Defensiv-Qualität und Intensität gearbeitet. Dadurch ist er ein großer Faktor in unserem Spiel. Er hat sich mit vielen Toren belohnt und sich damit zurecht in den Fokus gespielt. Ich freue mich sehr, dass er jetzt den nächsten Schritt im Verein geht", meint sein Noch-Trainer Wilhelm. In Zukunft wird dann Profi-Cheftrainer Olaf Janßen die El-Mala-Brüder unter seinen Fittichen haben.