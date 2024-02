Den 3:2-Derbysieg im Sachsen-Duell beim Halleschen FC musste der FC Erzgebirge Aue sehr teuer bezahlen.

Das war ein bitterer Sonntag, 18. Februar 2024, für Niko Vukancic. Der Abwehrspieler des FC Erzgebirge Aue verletzte sich beim 3:2-Sieg in Halle schwer und musste operiert werden. Vukancic wird dem FC Erzgebirge Aue wochenlang fehlen.

Der Innenverteidiger zog sich beim Auswärtssieg in Halle einen Schlüsselbeinbruch zu, wurde im Helios-Klinikum operiert. Der Ausfall des stabilen Abwehrspielers ist äußerst schmerzhaft. Für ihn und das Team. Der Innenverteidiger verpasste in der laufenden Saison gerade einmal zwei Spiele - gegen Preußen Münster und VfB Lübeck - aufgrund von Gelbsperren. Ansonsten ist er ein absoluter Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev.

Es war nicht der Tag des 21-Jährigen. Fünf Tage vor seinem Geburtstag bereitete der sonst so ballsichere und zuverlässige Linksfuß mit seinem missglückten Rückpass zum Torwart unfreiwillig das 1:0 für den HFC vor, nach der Pause sorgte ein unglücklicher Sturz auf die Schulter nach Zweikampf an der eigenen Strafraumgrenze für das vorzeitige Ende.

"Noch am Sonntagabend brachte die Untersuchung unter der Regie von Mannschaftsarzt Heiko Dietel Gewissheit: Der 1,86 Meter große Hüne hat sich das linke Schlüsselbein gebrochen, muss bereits am Montag operiert werden. Daran schließen sich mehrere Wochen Zwangspause an, Niko Vukancic braucht also Geduld im Kampf um schnellstmögliche Rückkehr. Der gesamte Verein drückt dem sympathischen Youngster die Daumen und wünscht baldige Genesung.", heißt es auf der Auer Homepage.

Im Sommer 2023 aus Düsseldorf ins Lößnitztal gekommen, gehört Vukancic zweifellos zu den Entdeckungen der Saison beim FC Erzgebirge Aue. Der Innenverteidiger zählt zu den unumstrittenen Stammkräften, absolvierte bisher 23 Spiele in seinem ersten Drittliga-Jahr und verpasste nur zwei Partien jeweils gelbgesperrt.