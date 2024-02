Die U23 von Borussia Dortmund feiert nach aufopferungsvollem Kampf einen Punkt gegen den 1.FC Saarbrücken. Erst in den Schlussminuten wurden die Hausherren geknackt.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen gegen Aufstiegsaspiranten der 3. Liga, klammerte sich Borussia Dortmund II am Freitagabend gegen den 1. FC Saarbrücken lange an den nächsten Dreier. Doch trotz einer frühen Karte erkämpften sich die Gäste in der Schlussphase noch den 1:1-Ausgleich.

Die Anfangsphase war von hohem Tempo und aggressivem Pressing geprägt. Schon früh kam es richtig dicke für die Zweitvertretung des BVB. In einem Zweikampf kurz vor dem eigenem Sechzehner hob Falko Michel sein Bein deutlich zu hoch und erwischte Julian Günther-Schmidt dabei voll am Kopf - Rot! Der Saarbrücker stand erst nach langer Behandlungspause wieder auf dem Rasen.

In der Folge übernahmen die Gäste die Spielkontrolle, kamen allerdings nicht zu wirklich gefährlichen Abschlussmöglichkeiten. Ein Nadelstich der Hausherren reichte dann, um den Spielverlauf abermals auf den Kopf zu stellen. BVB-Keeper Silas Ostrzinski schlug das Leder lang auf Elongo-Yombo, der das Gerät aus gut 35 Metern sehenswert mithilfe der Latte mitten ins Herz der Saarbrücker hämmerte (26.). Trotz der Unterzahl investierte der BVB enorm viel ins Spiel und geriet daher öfter mal ins Hintertreffen. Kai Brünker verpasste nur knapp (38.) und Marcel Gaus versuchte es mit Wucht statt Präzision (45.). Die Hausherren retteten sich somit mit der 1:0-Führung in die Kabine.

BVB II: Ostrzinski – Aidonis, Pfanne, Suver, Semic (82. Aning) – Azhil, Eberwein, Roggow - Hettwer (82. Tattermusch), Elongo-Yombo, Michel (8., Rote Karte)

Saarbrücken: Schreiber – Boeder, Zeitz, Kerber – Günther-Schmidt (60. Stehle), Sontheimer, Gaus (67. Di Michele Sanchez) - Civeja, Rabihic - Brünker, Naifi

Tore: 1:0 Elongo-Yombo (26.), 1:1 Zeitz (86.)

Gelbe Karten: Naifi, Kerber

Rote Karte: Michel

Schiedsrichter: Timon Schulz

Auch im zweiten Durchgang zeigten sich die Hausherren mutig und suchten den Weg nach vorne - das eröffnete Räume für die Gäste. Eine Flanke von links fand Günther-Schmidt, der wenige Meter vor Ostrzinski zum Kopfball kam. Der BVB-Schlussmann war allerdings nicht gefordert. Nur wenige Zeigerumdrehungen später hatte Julian Hettwer das 2:0 auf dem Schlappen. Der Ex-Duisburger setzte sich stark durch und scheiterte aus spitzem Winkel an Tim Stanislaw Schreiber (64.).

Saarbrücken rannte die Zeit davon und wirkte je länger die Partie dauerte, immer ratloser. Die U23 der Dortmunder Borussia arbeitete leidenschaftlich und hatte mit Ostrzinski einen Torhüter im Kasten, der hellwach agierte. Nach Boeders wuchtigem Abschluss aus zweiter Reihe machte sich der 20-Jährige immer länger und entschärfte (72.). Auf der Gegenseite nutzte der BVB seine Riesenchance nicht. Ayman Azhil, der habrechts im Sechzehner zum Abschuss kam, traf nur das Außennetz.

In der Schlussviertelstunde erhöhten die Saarbrücker den Druck enorm. Dortmund hatte kaum Möglichkeiten zur Entlastung. In der 86. Spielminute gelang aus Sicht der Gäste der lang ersehnte Ausgleichstreffer. Manuel Zeitz traf per Kopf zum mittlerweile überfälligen 1:1. Die U23 des BVB schaffte es dieses 1:1 über die Zeit zu bringen und musste sich am Ende mit einem Punktgewinn zufrieden geben.

Als nächstes trifft Schwarz-Gelb zur Eröffnung des 25. Spieltags auf Viktoria Köln (Freitag, 9. Februar, 19 Uhr). Der 1.FC Saarbrücken, der unter der Woche zum Pokalkracher gegen Borussia Mönchengladbach bitten darf, empfängt die SpVgg Unterhaching.