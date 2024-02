SC Freiburg II: So will der Letzte bei Rot-Weiss Essen bestehen

Der SC Freiburg II muss zu Rot-Weiss Essen. So will der Letzte an der Hafenstraße bestehen.

Nach einer tollen letzten Saison in der 3. Liga geht für die U23 des SC Freiburg in dieser Saison kaum etwas. Vor dem Gastspiel bei Rot-Weiss Essen am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm schon 14 Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Trotzdem freuen sich die Freiburger auf das Spiel an der Hafenstraße, wo es zuletzt am 11. März 2023 eine 0:2-Pleite bei abenteuerlichen Platzbedingungen gab. Die Wasserschlacht von Essen gewann RWE. Nun will RWE seine starke Heimbilanz gegen Freiburg ausbauen.

Vor dem Spiel betont Stamm: "Es sind Entwicklungsschritte zu sehen, zum Beispiel was die Stabilität in der Defensive betrifft. Aber wir belohnen uns nicht so, dass es sich auch in Punkten widerspiegelt.“

Wer glaubt, dass das Spiel ein Selbstläufer für die Essener wird, der sollte einen genauen Blick wagen. Denn die letzten Partien der Freiburger waren in der Tat knapp, viel fehlte nicht zu Punktgewinnen. Vor dem RWE-Spiel erklärt der Coach mit Blick auf den Gegner: „Rot-Weiss Essen ist nach der ersten Saison angekommen in der 3. Liga und hat eine Entwicklung als Team gemacht. Wir müssen in puncto Physis und Intensität auf Augenhöhe kommen. Dann haben wir auch in Essen die Möglichkeit, Punkte mitzunehmen und ein gutes Spiel zu machen.“

Rot-Weiss Essen ist nach der ersten Saison angekommen in der 3. Liga und hat eine Entwicklung als Team gemacht Thomas Stamm

Verzichten muss der SCF neben den Langzeitverletzten auf Lukas Ambros, der sich beim 0:1 gegen den SC Verl verletzte. Maximilian Breunig kann hingegen nach einem Infekt wieder mitwirken. Schwer getroffen hat Freiburg die schwere Verletzung von Winterzugang Johannes Wurtz. Der Routinier sollte helfen, eine Aufholjagd zu starten, doch der ehemalige Bochumer riss sich das Kreuzband. Die Saison ist für ihn beendet.

Was Freiburg etwas Mut macht, das ist die Bilanz in der Fremde. Die bisher einzigen beiden Saisonsiege wurden auswärts gefeiert. Bei Arminia Bielefeld und dem VfB Lübeck wurde dreifach gepunktet.