3. Liga: Duo vom SC Verl wechselt in die Regionalliga

Beim SC Verl gab es in der 3. Liga in der laufenden Winter-Transferperiode acht Transferbewegungen.

Der SC Verl baut seinen Kader in der 3. Liga weiter moderat um. Nach vier Zugängen gibt es nun auch vier Abgänge. Nach den Wechseln der beiden Leistungsträger Oliver Batista Meier (Mittelfeld / Dynamo Dresden) und Kapitän Mael Corboz (Mittelfeld / Arminia Bielefeld) gab es nun zwei weitere Abgänge.

Beide schließen sich dem Regionalligisten SC Paderborn II an. Während der Vertrag von Innenverteidiger Nick Otto aufgelöst wurde, wechselt Stürmer Robin Friedrich auf Leihbasis zur U23 des Zweitligisten.

"Wir möchten uns herzlich bei Nick für seinen Einsatz und seine Leistungen für unseren Verein bedanken. Wir wünschen ihm sowohl privat als auch sportlich alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft", erklärt Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange, der zu Friedrich ergänzt.

"Für Robin ist es in der aktuellen Situation wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass der SC Paderborn II genau der richtige Verein für ihn ist. Wir freuen uns darauf, im Sommer eine starke weitere Option mit Robin in unserem Kader zu haben."

Wenn es in der 3. Liga weiter geht, denn aktuell stehen die Verler nach 23 Spieltagen auf einem starken sechsten Platz. Der Puffer auf den ersten Abstiegsrang beträgt bereits 13 Punkte.

Am 24. Spieltag treten die Verler am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) beim Aufsteiger SpVgg Unterhaching an. Dann wieder mit dem neuen Kapitän. Denn durch den Abgang von Corboz musste es auch hier eine Änderung geben.

Neuer Spielführer ist ab sofort Torge Paetow. Daniel Mikic bleibt weiterhin Co-Kapitän.

Kommen und Gehen des SC Verl in der Winterpause

Zugänge: Adrian Fein (SBV Excelsior), Niclas Nadj (SC Paderborn), Berkan Taz (Waldhof Mannheim), Marco Mannhardt (FV Illertissen)

Abgänge: Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden), Mael Corboz (Arminia Bielefeld), Nick Otto (SC Paderborn II), Robin Friedrich (Leihe SC Paderborn II)