Das ist bitter: Der SC Verl verliert mit sofortiger Wirkung seinen Kapitän Mael Corboz. Dieser wechselt zu einem Drittliga-Konkurrenten des Sportclubs.

Der Sportclub Verl spielt einmal mehr eine überragende Drittliga-Saison und steht nach 20 Spielen und 31 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz. Auch im vierten Jahr in Folge dürften die Ostwestfalen den Klassenerhalt schaffen.

Doch diese top Arbeit des "kleinen SC Verl" in der 3. Liga hat auch eine Kehrseite der Erfolgsmedaille. Immer wieder verlieren die Verler Trainer und Spieler an die Konkurrenz. Und in diesem Winter-Transferfenster kommt es knüppeldick: Wie RevierSport exklusiv erfuhr, verlässt Mael Corboz nach drei Jahren - er kam im Januar 2021 nach Verl - mit sofortiger Wirkung die Poststraße.

Der Kapitän des SC Verl wird nach RS-Informationen am Mittwoch, 10. Februar 2024, wenige Kilometer weiter in Ostwestfalen bei Arminia Bielefeld vorgestellt.

Corboz besitzt an der Verler Poststraße zwar einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Doch dieser hat aus Verler Sicht einen Haken: Der 29-Jährige darf in jedem Transferfenster für eine Ablösesumme von rund 100.000 Euro aus seinem Vertrag raus. Und diese Klausel macht sich der große Nachbar Bielefeld zu Nutze.

Mael Corboz in Zahlen SC Verl: 123 Spiele, 15 Tore, 11 Vorlagen SG Wattenscheid 09: 48 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage Go Ahead Eagles Deventer: 43 Spiele, 5 Tore, 8 Vorlagen Wilmington Hammerheads: 16 Spiele, 2 Tore, eine Vorlage MSV Duisburg: 5 Spiele, kein Tor, eine Vorlage New York Red Bulls II: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Der Zweitliga-Absteiger konnte mit dem Einzug in die 2. DFB-Pokal-Runde immerhin 431.200 Euro einspielen. Ein Teil davon wird nun in Corboz investiert.

Der 29-jährige US-Amerikaner trifft auf der Bielefelder Alm auf seinen Ex-Trainer Mitch Kniat, der den SC Verl im Sommer 2023 Richtung Arminia verließ. Corboz hat in seiner Karriere unter keinem Trainer mehr Spiele absolviert als unter Coach Kniat. In 50 Begegnungen unter ihm konnte der zentrale Mittelfeldspieler sieben Tore erzielen und zwei weitere vorbereiten.

In der laufenden Saison 2023/2024 läuft es für Corboz auch unter Kniat-Nachfolger Alexander Ende überragend im Verler Trikot. Seine Bilanz: 20 Begegnungen, fünf Tore, drei Assists. Diese Zahlen wecken natürlich Begehrlichkeiten - Bielefeld schlug nun zu.

Am Rande: Ähnlich war die Situation bei Vinko Sapina. Dieser hatte erst im Jahr 2023 seinen Vertrag in Verl bis zum 30. Juni 2025 vorzeitig verlängert, inklusive einer 40.000-Euro-Ausstiegsklausel. Diese machte sich dann Rot-Weiss Essen zu Nutze. In Verl macht man sich nichts vor: Ohne inkludierte Ausstiegsklauseln im Arbeitsvertrag sind die besten Spieler an der Poststraße einfach nicht zu halten. Corboz und Sapina sind nur die jüngsten Beispiele.