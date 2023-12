Kurioser Platzverweis - Freiburg II in Duisburg ohne Leistungsträger

Der MSV Duisburg empfängt am Mittwochabend den SC Freiburg II. Der Gegner muss auf einen gesperrten Stammspieler verzichten und steht mit dem Rücken zur Wand.

In der aktuellen Verfassung geht der MSV Duisburg nicht oft als Favorit in die Drittliga-Spieltage. Zum Abschluss des Jahres aber schon: Die zweite Mannschaft des SC Freiburg II gastiert bei den Zebras (Mittwoch, 19 Uhr, RS-Liveticker) und droht bei einer Niederlage, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze völlig zu verlieren.

Zu allem Überfluss müssen die Freiburger auch noch auf einen Stammspieler verzichten. Fabian Rüdlin muss in Duisburg gesperrt passen - er hatte sich bei der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln am Wochenende einen kuriosen Platzverweis eingehandelt.

Denn als der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler in zweiten Halbzeit Gelb-Rot sah, saß er bereits draußen. Gelbverwarnt wurde Rüdlin zur Pause ausgewechselt. In der 69. Minute ärgerte er sich offenbar so sehr über einen nicht gegebenen Freistoß, dass Schiedsrichter Timo Gansloweit ihm die zweite Gelbe Karte zeigte. Rüdlin musste den Innenraum verlassen und fehlt seinen Teamkollegen damit gegen den MSV.

Damit fehlt Trainer Thomas Stamm ein wichtiger Spieler im Mittelfeld, der in dieser Saison zeitweise die Kapitänsbinde trug und in dieser Saison schon mehrfach zum Profikader gehörte und gegen den FC Bayern sein Bundesliga-Debüt feierte.

Neun Punkte beträgt der Rückstand des SCF auf den ersten Nichtabstiegsplatz vor dem Keller-Gipfel im Ruhrgebiet bereits, vier Punkte steht der MSV von den Breisgauern entfernt. Es riecht stark nach Abstieg in die Regionalliga beim Vizemeister der Vorsaison. Freiburg steckt in einer weitaus größeren Ergebniskrise als die Duisburger, wartet seit neun Partien auf einen Sieg und kassierte zuletzt fünf Niederlagen in Serie.

Gegen Viktoria Köln (0:2) und davor Saarbrücken (0:4) blieben sie ohne eigenen Treffer. Einziger kleiner Mutmacher für die Gäste aus dem Schwarzwald: Die einzigen beiden Saisonsiege feierten sie auswärts.