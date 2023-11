Drittligist SC Verl mischt die Liga aktuell auf. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist die starke Moral innerhalb der Mannschaft.

Der SC Verl erwischte in dieser Saison einen Fehlstart und kassierte an den ersten drei Spieltagen drei Niederlagen. Viele Experten zählten den Drittligisten zu diesem Zeitpunkt bereits zu den heißesten Abstiegskandidaten. Wer damals eine Wette abgeschlossen hätte, dass die Verler nach 16 Partien auf dem dritten Tabellenplatz stehen würden, hätte wohl ein Vermögen gewonnen – doch es ist tatsächlich so gekommen.

Durch sechs Siege und zwei Remis aus den vergangenen acht Spielen kletterte die Elf von Chefcoach Alexander Ende auf Rang drei und verdrängte Rot-Weiss Essen (punktgleich, aber Verl hat das bessere Torverhältnis) vom Relegationsplatz.

Erneut schafften es die Verantwortlichen in dieser Saison, trotz der Abgänge von Stammspielern wie Vinko Sapina oder Joel Grodowski und Ex-Trainer Michel Kniat, aus bescheidenen Mitteln eine gute, konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen.

Der jüngste Streich war der 2:1-Erfolg beim SV Waldhof Mannheim am Freitagabend. In dieser Partie musste die Ende-Elf mal wieder ihre starke Moral unter Beweis stellen. Denn: Verl lag zur Pause mit 0:1 zurück und spielte eine schwache erste Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Gast dann deutlich, drehte das Spiel durch die Treffer von Oliver Batista Meier und Lars Lokotsch und hätte am Ende sogar noch höher gewinnen müssen. Es war bereits das dritte Spiel in Serie, indem der SCV einen 0:1-Rückstand in einen Sieg ummünzte.

Die meisten Punkte nach einem Rückstand in der 3. Liga: 1. SC Verl 11 Rückstände, 5 Siege und 16 Punkte 2. Hallescher FC 13 Rückstände, 3 Siege und 10 Punkte 3. 1. FC Saarbrücken 9 Rückstände, 2 Siege und 9 Punkte 4. Viktoria Köln 10 Rückstände, 2 Siege und 9 Punkte 5. SSV Ulm 1846 10 Rückstände, 2 Siege und 8 Punkte

Insgesamt gelang dieses Kunststück 2023/24 bereits fünfmal – eine herausragende Bilanz. Da ist es nicht verwunderlich, dass Verl in dieser Kategorie einsame Liga-Spitze ist. Kein anderes Team holte so viele Punkte nach einem Rückstand wie die Ostwestfalen, die 16 der 27 Zähler nach einem 0:1 einfahren konnten.

Zum Vergleich: Der TSV 1860 München geriet in dieser Spielzeit achtmal in Rückstand und holte danach keinen einzigen Zähler…