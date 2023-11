MSV Duisburg: Harm- und glücklos - nächste Pleite gegen Sandhausen

Fußball-Drittligist MSV Duisburg steckt weiterhin in der Krise. Auswärts beim SV Sandhausen verloren die Zebras mit 0:2.

Der MSV Duisburg bleibt im Tabellenkeller der 3. Liga stecken. Beim verdienten 0:2 (0:2)-Auswärtssieg gegen den SV Sandhausen präsentierten sich die Zebras harm- und glücklos.

Boris Schommers veränderte sein Team im Vergleich zum 1:2 gegen Ingolstadt auf drei Positionen: Joshua Bitter, Niklas Kölle und Robin Müller ersetzten Jonas Michelbrink, Benjamin Girth (Bank) und Chinedu Ekene (verletzt). Auffällig: Innenverteidiger Sebastian Mai durfte sich mal wieder Stürmer probieren. Dieser gab unter den Pyro-Nebelschwaden aus dem mit rund 600 Fans besetzten Auswärtsblock den ersten (harmlosen) Schuss ab (2.).

Das war es dann auch zunächst mit den Offensivbemühungen der Duisburger, die den Gastgebern die Spielkontrolle überließen und vor dem Sechzehner mit hartem Zweikampfverhalten empfingen. Fußball wurde in der Folge kaum gespielt. Beide Teams taten sich im Ballbesitz schwer.

Einziger Aufreger? Der SV Sandhausen nutzte eine Situation, in der zwei MSV-Spieler verletzten liegen blieben, opportunistisch aus und griff an. Folgen gab es nur für den aufgebrachten Vincent Müller, der Gelb sah, und Bitter, der nicht weiter machen konnte. Tobias Fleckstein kam für ihn ins Spiel (17.). Auf der anderen Seite musste kurz darauf Rouwen Hennings runter (21.).

SV Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Göttlicher, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla, (57. Maciejewski) Stolze, Hennings (21. El-Zein), Burcu (74. Evina) - Otto (74. R. Meier) Rehnen - Ehlich, Göttlicher, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla, (57. Maciejewski) Stolze, Hennings (21. El-Zein), Burcu (74. Evina) - Otto (74. R. Meier) MSV Duisburg: V. Müller - Feltscher, Bitter (17. Fleckstein), Mai, Knoll - Stierlin (62. Castaneda), Jander (62. Bakalorz), Mogultay, Pledl, Kölle (76. Anhari) - R. Müller (62. Pusch) Tore: 1:0 Otto (35.), 2:0 Mai (ET, 43.) Gelbe Karten: Stolze- V. Müller, Pledl, Mai, Stierlin Zuschauer: 4.013

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe etwas Zug in die Partie kam. Das galt insbesondere für den Zweitliga-Absteiger: Der quirlige Livan Burcu traf nach einer starken Einzelaktion das Außennetz (28.), Müller lenkte nach einer Ecke einen Kopfball von Max Geschwill an den Pfosten, ehe das 1:0 schließlich fiel. Wieder setzte sich Burcu links durch, legte in die Mitte und David Otto schloss mit einem satten Schuss ab (35.).

Mai bemühte sich um die direkte Antwort, sein Distanzschuss ging an den Pfosten, auch Thomas Pledl köpfte den Abpraller über Nikolai Rehnen ans Aluminium (37.). Das Tor fiel auf der anderen Seite. Abu-Bekir El-Zein erzwang mit einem Schuss die Ecke, diese landete über Mai im Tor - 2:0 (43.). Ein Beispiel dafür, das in Krisenzeiten auch das nötige Glück fehlt.

Der MSV Duisburg zeigte sich nach dem Seitenwechsel bemüht und spielte nun mehr nach vorne - auch weil die Hausherren nun etwas abwartender agierten. Die Offensive bestand allerdings weiterhin aus Zufallsprodukten und Standardsituationen - sofern Mai involviert war. Erst bediente der Captain Pledl per Einwurf - sein Abschluss im Strafraum wurde abgeblockt (47.) - dann verpasste er zweimal selbst, erst knapp nach einer Ecke (51.), dann nach Kölles Hereingabe (61.).





Schommers wechselte vier weitere Male. Doch es blieb dabei: Der letzte Ball kam nicht an, die Flanken landeten im Nichts und die wenigen Abschlüsse waren zu harmlos.

Durch die Pleite des Halleschen FC beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zwar weiterhin sechs Punkte. Doch die Luft bei den Zebras, die seit dem Trainerwechsel noch immer auf den ersten Sieg warten, wird immer dünner. Zeit, um sich die Wunden zu lecken, bleibt keine. Bereits am Mittwoch (29. November, 19 Uhr) steigt die Nachholpartie beim 1. FC Saarbrücken.