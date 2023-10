3. Liga: Neuer Tabellenführer, viel Spannung bei Verl und Viktoria Köln

Nach den Samstagsnachmittags-Partien der 3. Liga steht Jahn Regensburg an der Tabellenspitze. Zwei Mannschaften ziehen an Rot-Weiss Essen vorbei.

Zumindest bis zum morgigen Sonntag hat die 3. Liga einen neuen Tabellenführer. Jahn Regensburg hat den Spitzenplatz mit einem Sieg beim VfB Lübeck übernommen. 2:1 setzte sich der Jahn im Heimspiel gegen den Aufsteiger durch. Dominik Kother (41.) und Oscar Schönfelder (45.+3) trafen kurz vor der Pause, der Anschluss durch Robin Velasco reichte nicht zum Punktgewinn für die Gäste.

Am Sonntag könnte Dynamo Dresden dann an die Tabellenspitze zurückkehren - oder Aufsteiger SSV Ulm 1846 seinen überraschend starken Saisonstart mit dem Sprung nach ganz oben krönen. Im Topspiel empfangen die Ulmer die SGD (13.30 Uhr).

Derweil verpasste der SC Verl am Samstag einen Riesen-Sprung in der Tabelle. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt hätte sie von Platz 13 auf Platz sechs katapultiert. Und nach den Toren von Lars Lokotsch (2.) und Michel Stöcker (20.) sah es ganz danach aus. Doch Benjamin Kanuric (23.) und Jannik Mause (75.) brachten den FCI zurück ins Spiel und zu einem 2:2-Remis.

Ebenso endete das Verfolgerduell zwischen Viktoria Köln und Erzgebirge Aue 2:2. Die Viktoria geriet dabei in eine Gefühlsachterbahn: Bis tief in die zweite Halbzeit hinein führten sie nach einem Tor von Luca Marseiler (46.), dann drehte Aue die Partie innerhalb von fünf Minuten durch Marvin Stefaniak (70.) und Tim Danhof (75.). Der eingewechselte André Becker rettete den Höhenberger in der Nachspielzeit einen Punkt (90.+3).

Keine Treffer sahen die Zuschauer im Duell von Aufsteiger SpVgg Unterhaching mit Absteiger SV Sandhausen. Das 0:0 reicht beiden Vereinen aber, um Rot-Weiss Essen in der Tabelle zu überholen. RWE, am Freitagabend siegreich vom Gastspiel bei Borussia Dortmund II zurückkehrt (2:1), fällt aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz zehn zurück.

Am Samstagnachmittag empfängt zudem Arminia Bielefeld den SV Waldhof Mannheim (16.30 Uhr, hier im Liveticker). Am Sonntag steht neben dem Topspiel zwischen Dresden und Ulm das Heimspiel von Preußen Münster gegen 1860 München (16.30 Uhr) an.