3. Liga: Zimmermann sicher: RWE will sich bei Dortmund II "rehabilitieren"

Am Freitagabend empfängt Borussia Dortmund II im Signa Iduna Park Rot-Weiss Essen. Trainer Jan Zimmermann erwartet ein "sehr, sehr knappes Spiel".

Zehn Spiele, 16 Punkte und Platz sechs in der 3. Liga. Der Saisonstart der Zweitvertretung von Borussia Dortmund kann sich durchaus sehen lassen. "Mit der Punkteausbeute aber auch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben und uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben, sind wir bislang sicherlich im Soll", befindet auch Trainer Jan Zimmermann.

Der 44-Jährige blieb zuletzt mit seiner Mannschaft fünfmal ungeschlagen, musste allerdings in den vergangenen beiden Spielen nach Führungen noch Punkte abgeben - eine Sache, über die gesprochen wurde. "Aber es waren auch wieder viele gute Elemente und über viele Phasen des Spiels gute Leistungen von uns dabei", hält Zimmermann fest, der daher mit den beiden 2:2-Unentschieden gegen Unterhaching und Bielefeld leben kann.

Papadopoulos "gibt uns einen Schub"

Die jüngste Ungeschlagen-Serie begann zeitgleich mit der Rückkehr von Innenverteidiger Antonios Papadopoulos zur U23. "Er ist ja immer noch ein junger Spieler, aber trotzdem vielleicht ein bisschen erfahrener als der ein oder andere. Er gibt uns natürlich mit seiner Ausstrahlung und Mentalität noch einmal einen Schub”, lobt Zimmermann seinen Leader in der Defensive. “Wir verteidigen mit ihm aggressiver nach vorne. Er ist jemand, der auf dem Platz kommuniziert und die Spieler unterstützt, deswegen ist es mit Sicherheit wichtig für uns, dass er wieder mit dabei ist.”

Auch am Freitagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) wird der 24-Jährige voraussichtlich wieder in der Innenverteidigung stehen. Dann empfängt der BVB II Rot-Weiss Essen - allerdings nicht im Stadion Rote Erde, sondern im benachbarten Signal Iduna Park. "Die Spielvorbereitung ist die gleiche, wir sind auch in der gleichen Kabine", betont Zimmermann, der dennoch weiß: "Natürlich ist das das Stadion, wo jeder junge Spieler vom BVB irgendwann mal spielen möchte. Mit Sicherheit ist es auch eine größere Kulisse als in vielen Spielen in der Roten Erde, aber ich denke nicht, dass der Unterschied für uns gravierend sein wird."

Zimmermann prognostiziert "zweikampfintensives Spiel"

Die Dortmunder wissen, um die angespannte Lage bei RWE. "Wir hatten es in Bielefeld auch schon ähnlich, dass der Gegner ein paar eigene Probleme hatte. Wir versuchen natürlich, uns bestmöglich vorzubereiten, aber sind in erster Linie bei unseren eigenen Abläufen." Zimmermann erwartet ein "zweikampfintensives Spiel" von "motivierten" Essenern. "Es ist ja auch eine Art Derby und sie wollen sich sicherlich ein bisschen rehabilitieren für die letzten beiden Spiele”, blickte der Coach auf die jüngsten Essener Pleiten gegen Unterhaching (0:4) und Verl (0:5).

Von seiner Mannschaft fordert er derweil eine ähnliche Lauffreude und Aktivität wie gegen Bielefeld, dann allerdings gepaart mit einer besseren Defensivleistung, schließlich werde es "wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr knappes Spiel" werden.

Verzichten muss der Coach im Vergleich zur Vorwoche auf Verteidiger Hendry Blank, der bei der U20-Nationalmannschaft ist. "Klar ist es schade, dass er uns jetzt fehlt, dafür bekommt er aber die Möglichkeit, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein und da noch einmal eine Erfahrung zu sammeln. Das gehört bei uns einfach mit dazu." Außerdem fällt Paul-Philipp Besong aus. "Wir wissen noch nicht genau, wie schwer seine Knieverletzung ist, aber da müssen wir davon ausgehen, dass er uns eine längere Zeit fehlen wird."