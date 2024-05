Kurz vor dem letzten Spieltag der 3. Liga 2023/24 steht das Ergebnis der Wahlen zum Spieler und Trainer der Saison. Beide Auszeichnungen gehen an den SSV Ulm 1846.

Der SSV Ulm 1846 hat nicht nur die Drittliga-Meisterschaft in der Saison 2023/24 abgeräumt. Auch die individuellen Auszeichnungen wandern zum Überraschungs-Aufsteiger.

Am Montagabend, fünf Tage vor dem letzten Spieltag der Saison, gab der DFB das Ergebnis der Wahlen zum Spieler und Trainer der Saison bekannt. Leonardo Scienza und sein Trainer Thomas Wörle dürfen sich über die Auszeichnungen freuen. Gewählt wurden sie in einer Vorauswahl von den Trainern und Kapitänen der Drittligisten, die jeweils keinen Spieler oder Trainer aus ihrem eigenen Verein wählen durften. Die beiden meistgenannten Spieler und Trainer schafften den Sprung in die finale Abstimmung, die von den Fans via Instagram getroffen wurde.

Der ehemalige Schalker Scienza ist mit beeindruckenden zehn Toren und 16 Vorlagen in 33 Einsätzen der beste Scorer der Liga und hatte dementsprechend entscheidenden Anteil am Durchmarsch der Spatzen. Der 25-jährige Brasilianer setzte sich mit rund 22.000 Stimmen vor Ole Pohlmann von Borussia Dortmund II durch, der 9000 Stimmen sammelte.

Ähnlich deutlich gewann auch sein Coach Wörle die Abstimmung vor dem Trainer des zweiten Überraschungs-Aufsteigers, dem SC Preußen Münster. Der Ulm-Coach sammelte rund 20.000 Stimmen, Sascha Hildmann musste sich mit 8.100 Votes geschlagen geben.

Schon im vergangenen Jahr räumte ein Aufsteiger ab

Die Abstimmung zeigt große Parallelen zur Saison 2022/23 auf. Damals war es die SV Elversberg, die als Aufsteiger den direkten Durchmarsch hingelegt und auch bei den individuellen Auszeichnungen abgeräumt hatte. Trainer Horst Steffen und Stürmer Nick Woltemade, mittlerweile für den SV Werder Bremen aktiv, hatten sich die Auszeichnungen gesichert.

Die offizielle Ehrung findet am letzten Spieltag statt. Am Samstag (13.30 Uhr) empfängt der SSV Ulm 1846 den SC Verl zur großen Aufstiegsparty. Dann geht es sportlich bereits um nichts mehr.