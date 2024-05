Borussia Dortmund fiebert dem Duell mit Real Madrid entgegen. Hunderttausende wollen Tickets für das Finale im Wembley-Stadion.

Die Flüge nach London sind größtenteils ausgebucht, die Hotelpreise in die Höhe geschossen: Die Fans von Borussia Dortmund befinden sich rund drei Wochen vor dem Champions-League-Finale bereits in riesiger Euphorie. Viele von ihnen wollen selbst ohne Eintrittskarte für das große Spiel gegen Real Madrid (1. Juni, 21 Uhr ZDF und DAZN) ihre Mannschaft vor Ort unterstützen.

Am Ende werden ja viel mehr Leute leer ausgehen als es Menschen gibt, die eines der begehrten Tickets ergattertet haben. 25.000 Karten stehen dem BVB in der 90.000 Fans umfassenden Arena zu Verfügung, bis Sonntagabend konnten sich Dauerkarten-Inhaber und Mitglieder beim Klub anmelden. Die Zahl war beeindruckend: Knapp 400.000 Fans baten den BVB um Eintrittskarten, wie Carsten Cramer am Montagmittag berichtete.

„Es wird gerade alles sortiert, gesammelt und dann werden die leider nur 25.000 verfügbaren Karten verlost“, sagte der Marketing-Geschäftsführer am Rande einer Informationsveranstaltung zur BVB-Gründerkirche in Dortmund.

2013 reisten 180.000 Dortmunder an

Am Finaltag wird es in Dortmund einige Public-Viewing-Veranstaltungen geben, über weitere Organisationsthemen wird die Stadt am Dienstag auf einer Pressenkonferenz informieren. Viele werden die Partie in London schauen, nur ein Bruchteil davon im Wembley-Stadion. Vor elf Jahren, als der BVB an selber Stelle im Endspiel um die Königsklasse dem FC Bayern mit 1:2 unterlag, waren – je nach Quelle – 180.000 schwarz-gelbe Fans nach London gereist.

„Wir wollen auch den BVB-Fans in London den Aufenthalt so schön und unterhaltsam wie möglich machen“, sagte Cramer. „Da haben wir 2013 gute Erfahrungen gesammelt und ich hoffe, dass die Euphorie nicht um 21 Uhr mit dem Beginn des Spiels ihren Höhepunkt finden wird, sondern womöglich ein bisschen später.“

Dies würde ja bedeuten, dass die BVB-Profis tatsächlich den Henkelpott in den englischen Nachthimmel stoßen werden. Genügend Fans, um das gebührend zu feiern, werden vor Ort sein. Nicht nur im Stadion.