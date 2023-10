3. Liga: Spieltage 13 bis 17 terminiert - Derby zwischen MSV und RWE samstags

Die Spieltage 13 bis 17 in der 3. Liga sind terminiert. Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen treffen samstags aufeinander.

Die DFL hat die Ansetzungen der Spieltage 13 bis 17 bekanntgegeben. Für Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg werden vier der fünf Spiele an einem Samstag ausgetragen, je einmal wird der Ball am Sonntag rollen.

Dabei werden sich viele Fans im Ruhrgebiet Samstag, den 28. Oktober, fett im Kalender markieren. Dann steigt in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena um 14 Uhr das Derby zwischen dem MSV und RWE.

Für Rot-Weiss Essen geht es dann mit einem Heimspiel-Doppelpack an der Hafenstraße weiter. Zunächst wird Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld am 4. November (Samstag, 14 Uhr) zu Gast in Essen sein, gut eine Woche später kommt Waldhof Mannheim (Sonntag, 12. November, 16.30 Uhr).

Am 16. und 17. Spieltag sind die Essener dann wieder jeweils samstags um 14 Uhr gefordert. Erst geht es zum FC Ingolstadt (25. November), eine Woche später heißt der Gegner zu Hause SV Sandhausen.

Beim MSV steht nach dem Derby die Auswärtsfahrt nach Mannheim auf dem Plan, wo der MSV am Sonntag, 5. November, beim SV Waldhof gastiert. Weiter geht es mit drei Spielen samstags um 14 Uhr: Zunächst gegen den FC Ingolstadt (11. November), dann beim SV Sandhausen (25. November) und zum Start in den Dezember mit dem Heimspiel gegen den VfB Lübeck (2. Dezember).

Die Spieltage 13 bis 17 im Überblick:

13. Spieltag (28. bis 30. Oktober):

SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim (Fr., 19 Uhr)

Arminia Bielefeld- FC Ingolstadt

Borussia Dortmund II - SV Sandhausen

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

Viktoria Köln - 1860 München

SSV Ulm 1846 - Hallescher FC (alle Sa., 14 Uhr)

Jahn Regensburg - SC Preußen Münster (Sa. 16.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden (So., 13.30 Uhr)

SC Verl - VfB Lübeck (So., 16.30 Uhr)

SC Freiburg II - Erzgebirge Aue (So., 19.30 Uhr)

14. Spieltag (3. bis 5. November):

Erzgebirge Aue - SC Verl (Fr., 19 Uhr)

SV Sandhausen - 1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden - SC Freiburg II

VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching

Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld

1860 München - Jahn Regensburg (alle Sa., 14 Uhr)

FC Ingolstadt - Borussia Dortmund II (Sa. 16.30 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg (So., 13.30 Uhr)

SC Preußen Münster - SSV Ulm 1846 (So., 16.30 Uhr)

Hallescher FC - Viktoria Köln (So., 19.30 Uhr)

15. Spieltag (10. bis 12. November):

Viktoria Köln - Dynamo Dresden (Fr. 19 Uhr)

1. FC Saarbrücken - 1860 München

SC Verl - Hallescher FC

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen

MSV Duisburg - FC Ingolstadt

SpVgg Unterhaching - Erzgebirge Aue (alle Sa., 14 Uhr)

Borussia Dortmund II - VfB Lübeck (Sa., 16.30 Uhr)

SC Freiburg II - SC Preußen Münster (So., 13.30 Uhr)

Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim (So., 16.30 Uhr)

Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 (So., 19.30 Uhr)

16. Spieltag (24. bis 26 November):

SV Waldhof Mannheim - SC Verl (Fr., 19 Uhr)

Erzgebirge Aue - Borussia Dortmund II

SV Sandhausen - MSV Duisburg

1860 München - SpVgg Unterhaching

Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen (alle Sa., 14 Uhr)

SSV Ulm 1846 - SC Freiburg II (Sa., 16. 30 Uhr)

VfB Lübeck - Arminia Bielefeld (So., 13.30 Uhr)

Dynamo Dresden - Jahn Regensburg (So. 16.30 Uhr)

SC Preußen Münster - Viktoria Köln (So., 19.30 Uhr)

17. Spieltag (1. bis 3. Dezember):

SpVgg Unterhaching - Hallescher FC (Fr., 19 Uhr)

MSV Duisburg - VfB Lübeck

1. FC Saarbrücken - SC Preußen Münster

Rot-Weiss Essen - SV Sandhausen

SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue (alle Sa., 14 Uhr)

Viktoria Köln - SSV Ulm 1846 (Sa., 16.30 Uhr)

SC Verl - Dynamo Dresden (So., 13.30 Uhr)

Jahn Regensburg - SC Freiburg II (So., 16.30 Uhr)

Borussia Dortmund II - 1860 München (So., 19.30 Uhr)