3. Liga: Nach MSV gewinnt auch Freiburg im Keller, Münster klettert auf Rang 7

Die beiden Letzten siegten in der 3. Liga. Das Team der Stunde ist aber Preußen Münster.

Nachdem der MSV Duisburg als Letzter der 3. Liga am Samstag mit dem 1:0 gegen die SpVgg Unterhaching seinen ersten Dreier einfahren konnte, legte die U23 des SC Freiburg am Sonntag nach.

Die Breisgauer setzten sich im Kellerduell beim Aufsteiger VfB Lübeck mit 1:0 durch und gaben die Rote Laterne wieder an den MSV ab. Durch den Sieg beim VfB rutschen die Mannschaften am Ende der Tabelle immer weiter zusammen. Patrick Lienhard erzielte nach 26 Minuten das Tor des Tages.

Im zweiten Spiel am Sonntag musste der Aufsteiger SC Preußen Münster zum Halleschen FC reisen. Halle war im Vorfeld seit fünf Partien ohne Sieg, Münster verlor keine der letzten vier Begegnungen.

Warum, das zeigten die 90 Minuten. Denn die Preußen siegten souverän mit 4:1 (2:0). Mann des Spiels war mal wieder Malik Batmaz. Der traf beim 4:0 der Preußen gegen Erzgebirge Aue am letzten Spieltag dreifach.

In Halle legte er in den ersten 19 Minuten zwei weitere Treffer nach. Erst staubte er zum 1:0 ab, dann traf er zum 2:0 per Lupfer. Sebastian Mrowca hätte nach 22 Minuten fast das 3:0 erzielt. Das holte Jano ter Horst dann noch vor der Pause nach.

Mit de 3:0 für Münster ging es in die Kabine. Nach der Pause präsentierte sich der Gastgeber besser und kam auch durch Aljaž Casar zum Anschluss. Fast hätte Erich Berko kurz darauf aus wenigen Metern das 2:3 erzielt, doch er vergab.

Wäre hier das 2:3 gefallen, es hätte noch einmal spannend werden können. Ebenso kurz vor dem Ende, als Halle Elfmeter forderte nach einem vermeintlichen Handspiel vom Benjamin Böckle. Doch der Schiedsrichter gab den nicht, kurz danach gab es die Entscheidung. Der eingewechselte Joel Grodowski traf zum 4:1 für den SCP - gleichzeitig auch der Endstand.

Münster damit seit fünf Spielen ungeschlagen und dem Sprung auf Platz sieben.

Weiter geht es für Münster mit dem Heimspiel gegen 1860 Münchern (Sonntag, 15. Oktober, 16:30 Uhr). Halle muss am Samstag (14. Oktober, 14 Uhr) zum Kellerduell nach Freiburg.

So spielten Halle und Münster

Halle: Sven Müller - Eitschberger (46. Hug), Nietfeld, Zieleniecki, Halangk - Deniz, Casar, Gayret (78.Skenderovic) - Bolyki (62. Wolf), Baumann (46. Berko), Baumgart (62. Hasenhüttl). - Trainer: Ristic

Münster: Schulze Niehues - Koulis, Kok, Scherder - ter Horst, Bazzoli, Böckle (90. Lorenz) - Kyerewaa, Mrowca (71. Preißinger) - Batmaz (71. Grodowski), Wegkamp (90. Deters) - Trainer: Hildmann

Tore: 0:1 Batmaz (6.), 0:2 Batmaz (19.), 0:3 ter Horst (43.), 1:3 Casar (53.), 1:4 Grodowski

Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann (Winnenden)