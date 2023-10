Der MSV Duisburg empfängt am Samstag den Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Bei Coach Engin Vural und dem Team ist im Vorfeld auch ein Aufruf der Fans ein großes Thema.

Dass die Fans des MSV Duisburg auch in einer Krise einfallsreich sind, stellten sie bereits in der Vergangenheit unter Beweis – so wie im Januar 2021. Damals hatten die MSV-Fans Hupkonzerte vor dem Stadion durchgeführt, um die Mannschaft in der Corona-Zeit ohne Zuschauer zu unterstützen.

Im Oktober 2023 ist die Lage noch etwas ernster: Der MSV ist in neun Drittliga-Partien sieglos, steht auf dem letzten Tabellenplatz und hat in der Frühphase der Saison bereits fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

In dieser schwierigen Phase haben sich die Duisburger Fans wieder eine besondere Aktion einfallen lassen. Unter dem Motto "Duisburg gibt nicht auf, wenn es schwierig wird: Duisburg legt dann erst richtig los" wollen die Anhänger den Mannschaftsbus am Samstag bei der Ankunft am Stadion (11.30 Uhr), vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching, in einem Spalier empfangen.

"Wir kommen dem Bus ganz nahe, damit sie unsere Gesichter sehen und Energie spüren. Danach geht es ab in die Arena, bis der verdammte erste Sieg eingefahren ist", heißt es in einem Statement der Fanszene.

Natürlich war der Aufruf der Fans auch innerhalb der Mannschaft ein Thema, wie Trainer Vural auf der Pressekonferenz vor dem Unterhaching-Duell erklärte: "Es ist ein besonderer Moment. Die große Stärke unseres Klubs sind die Fans. Wir hoffen, dass das nochmal einen zusätzlichen Push gibt. Auch wenn es nur ein halber Prozentpunkt sein sollte, dann wollen wir den Moment einsammeln und mit auf den Platz nehmen. Ich habe bislang nur ein Heimspiel als Trainer absolviert. Die Resonanz der Zuschauer nach dem Spiel war überwältigend. Es waren keine Pfiffe zu hören, es wurde Beifall geklatscht. Mit dem Support der Fans erhoffen wir uns, dass wir drei Punkte einfahren."

Zurück zum Sportlichen: Unter der Regie von Vural zeigte sich der MSV in der Defensive verbessert, wartet aber noch immer auf einen eigenen Treffer. Der Fußballlehrer hofft gegen Unterhaching auf die richtige Mischung zwischen stabiler Defensive und gefährlicher Offensive: "Wir brauchen eine Balance. Was wir echt gut gemacht haben, war defensiv stabil zu agieren. Dennoch sollten wir versuchen, noch mehr Druck auf das gegnerische Tor zu entwickeln. Diese Balance sollten wir am Samstag hinbekommen, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein."