MSV Duisburg: Gegen die Krise - Fans rufen zu Support-Aktion auf

Beim MSV Duisburg läuft es überhaupt nicht. Fans wollen die Mannschaft mit einem Bus-Spalier zum ersten Saisonsieg pushen.

Der MSV Duisburg durchlebt derzeit eine turbulente Phase. Der Blick auf die Tabelle ist ein bedrohlicher für das Schlusslicht der 3. Liga. Die Zebras sind nach neun Partien noch sieglos und liegen vier Punkte hinter den Nichtabstiegsrängen zurück. Dazu kommen Störgeräusche neben dem Rasen.

Der Druck wächst von Woche zu Woche, die nächste Chance auf einen ersten Befreiungsschlag bietet sich am kommenden Samstag. Dann kommt die SpVgg Unterhaching nach Duisburg (14 Uhr, RS-Liveticker).

Um die Mannschaft für das Heimspiel besonders zu motivieren, hat das Fan-Bündnis "Laufen für den MSV" nun zu einer Support-Aktion aufgerufen. Sie wollen den Mannschaftsbus am Samstag mit möglichst vielen Duisburger Anhängern in Empfang nehmen.

"Nach all der Wut und Enttäuschung spüren wir es: Es ist nun an der Zeit, wieder ein außergewöhnliches Zeichen der Unterstützung zu setzen. Ein Zeichen an die Mannschaft. Denn nur gemeinsam kommen wir da wieder raus", heißt es in dem Aufruf. "Es geht um unseren MSV Duisburg und unser Überleben im Profifußball."

Ab 11.30 Uhr wollen sich die Fans auf dem Parkplatz vor der Haupttribüne treffen und Spalier stehen. "Wir kommen dem Bus ganz nahe, damit sie unsere Gesichter sehen und Energie spüren. Danach geht es ab in die Arena, bis der verdammte erste Sieg eingefahren ist."

Die Initiatoren hatten schon einmal eine ähnliche Aktion organisiert. In der Corona-Zeit forderten sie Fans unter der Motto "Hupen für den MSV" auf, die Mannschaft vom Parkplatz aus dem Auto heraus lautstark zu unterstützen. Damals stand der MSV ebenfalls in der Krise und feierte dann mit dem Support der Anhänger einen 3:1-Sieg gegen den VfB Lübeck.

Ob der neue Aufruf erneut zum Erfolg führt, wird sich am Samstag zeigen. "Laufen für den MSV" gibt sich jedenfalls kämpferisch: "Duisburg gibt nicht auf, wenn es schwierig wird. Duisburg legt dann erst richtig los."