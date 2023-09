Preußen Münster: "Wir haben bis aufs Messer verteidigt"

Große Erleichterung und großer Stolz beim SC Preußen Münster: Der SCP gewann beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen mit 2:0.

Der SC Preußen Münster konnte vor rund 3500 Zuschauern im Stadion am Hardtwald des SV Sandhausen die Gastgeber mit 2:0 bezwingen und feierte den zweiten Saisonsieg.

Der Aufsteiger wurde dabei von rund 500 Preußen-Fans unterstützt. Diese sahen dann die Tore von Niko Koulis kurz vor der Halbzeit und Yassine Bouchama in der Nachspielzeit. Ein perfekter Tag für die Münsteraner.

"Ich muss meinen Jungs ein riesiges Kompliment machen. Sie haben heute in einem knüppelharten Spiel alles rausgehauen und bis aufs Messer verteidigt. Hätten wir unsere Konterchancen nur etwas besser ausgespielt, wäre es keine Zitterpartie bis zur letzten Sekunde geworden", sagte SCP-Trainer Sascha Hildmann der "Bild".

Derweil war die Stimmung beim SV Sandhausen natürlich im Keller. Danny Galm, Cheftrainer des SVS, meinte: "Wir hatten in der Anfangsphase die absolute Kontrolle, das Ziel war natürlich, in dieser Zeit ein Tor zu erzielen. Ich finde, dass wir bis zur Trinkpause gut drin waren und die Dominanz hatten. Danach haben wir unnötige Fehler gemacht und den Gegner eingeladen. In der zweiten Halbzeit haben wir auf das 1:1 gedrängt, das haben wir aber leider nicht geschafft. Wir werden diese Niederlage annehmen und als Chance sehen, besser zu werden. Das Ergebnis tut weh, aber wir werden aufstehen."





Routinier Dennis Diekmeier legte den Finger in die Wunde: "In der 3. Liga spielen wir nun öfter gegen tiefstehende Mannschaften. Wir brauchen noch mehr Lösungen, dass wir am Ende die Tore auch erzielen. Ich hatte in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass es gerade über meine Seite gefährlich wurde, das hätten wir wiederholen müssen."

Die Statistik zum Spiel

SV Sandhausen: Rehnen - Zander (59. Maciejewski), Geschwill, Knipping - Diekmeier, Ben Balla (46. Stolze), Ehlich (79. Weik) - Mühling, El-Zein (59. Burcu) - Otto, Hennings (59. Evina).

Preußen Münster: Schulze Niehues - Koulis, Kok, Hahn - Kyerewaa, Bazzoli, Preißinger (66. Wooten), Böckle - Mrowca (90. Scherder) - Batmaz (67. Bouchama), Grodowski (83. Ghindovean).

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)

Tore: 0:1 Koulis (41.), 0:2 Bouchama (90.+8)

Zuschauer: 3.475

Gelbe Karten: Geschwill - Hahn (2), Batmaz, Schulze Niehues, Grodowski, Bouchama, Ghindovean