Nix geht mehr: RWE-Knaller im DFB-Pokal gegen den HSV ist ausverkauft

Es war zu erwarten, nun steht es schon fest. Das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal zwischen Rot-Weiss Essen und dem HSV ist ausverkauft.

Am Sonntag (13. August, 13 Uhr) spielt Rot-Weiss Essen als amtierender Niederrheinpokal-Sieger in der 1. Runde im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV.

Und jetzt steht fest: Das Duell der beiden Traditionsvereine wird im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße stattfinden. Bereits am Mittwoch vermeldete RWE ausverkauft. Einen freien Verkauf wird es nicht geben.

Bedeutet: 19.100 Zuschauer werden die Partie verfolgen, die Karten für den Hamburger Block waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Auch in Essen ging es schnell.

In der Dienstag gestarteten Mitgliederverkaufsphase sicherten sich in 24 Stunden rund 3.000 Bekenner die nach der Dauerkarten-Reservierungsphase verbleibenden 5.000 Eintrittskarten für den öffentlichen Bereich.

RWE - HSV: Letzte Chance - die VIP-Bereiche

Wer keine Karte bekommen hat, aber unbedingt vor Ort dabei sein möchte, der kann noch eine Karte für den VIP-Bereich ergattern. Hier ist das Kontingent noch nicht ganz erschöpft.

Diese Restkarten können Fans unter vip-tickets@rot-weiss-essen.de anfragen. Je nach Verfügbarkeit meldet sich das RWE-Vertriebsteam per Mail mit weiteren Infos zurück.

Abraten vom Drittmarkt-Kauf

An dieser Stelle rät Rot-Weiss Essen eindeutig davon ab, Tickets auf Drittplattformen (eBay, eBay Kleinanzeigen, Ticketbörsen) zu erwerben. Der Weiterverkauf von Eintrittskarten ist nicht erlaubt. Tickets, die auf dem Schwarzmarkt zu überteuerten Preisen verkauft werden, werden sofort und ohne weitere Ankündigung gesperrt. Damit erlischt die Berechtigung, mit dieser Eintrittskarte das Stadion zu besuchen. Ein Schadensersatzanspruch besteht am Spieltag keinesfalls, wenn der Zutritt mit entsprechenden Tickets nicht möglich ist.

Vor dem HSV-Spiel findet noch der Drittliga-Auftakt statt. Hier tritt Rot-Weiss Essen am Freitag (19 Uhr) beim Halleschen FC an. Für dieses Begegnung sind Karten noch bis Mittwochabend, 18.00 Uhr, im Online-Ticketshop und am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Rund 1000 RWE-Fans werden den Weg nach Halle vermutlich antreten.