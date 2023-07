Drittligist Rot-Weiss Essen hat auf die Offensivproblematik reagiert und einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der Wechsel von Leonardo Vonic zu Rot-Weiss Essen hatte sich bereits angebahnt und ist nun offiziell.

Der 20-jährige Stürmer des 1. FC Nürnberg II schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Drittligisten an und unterschreibt an der Hafenstraße ein Arbeitspapier bis 2026. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Am Dienstag hatte Vonic den obligatorischen Medizincheck in Essen bestanden.

"Mit Leo bekommen wir einen sehr flexiblen und treffsicheren Angreifer, der uns in der Offensive sicherlich gefährlicher machen wird. Wir haben uns sehr lange und intensiv um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich voller Überzeugung für uns entschieden hat. Seine Verpflichtung ist für uns eine Investition in die Zukunft", erklärt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball.

Steegmann weiter: "Dass der Transfer nun über die Bühne geht, liegt nicht zuletzt an Leo selbst, der auf einen Teil seines Gehalts verzichtet und damit noch einmal unterstrichen hat, wie sehr er sich mit dieser Aufgabe identifiziert. Aufgrund seines Alters ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen, auch mit Blick auf die Erfüllung der U23-Regel werden wir sicherlich von ihm profitieren. Und wir erhöhen mit Leo unsere Chancen, aus dem 3. Liga – Nachwuchsfördertopf des DFB zukünftig höhere Auszahlungen zu erhalten."

Cheftrainer Christoph Dabrowski ergänzt: "Leo ist ein junger, sehr hungriger und ehrgeiziger Spieler, der große Lust darauf hat, Tore zu schießen und immer wieder den Abschluss sucht. Er hat viel Tiefe in seinem Spiel, einen starken Zug zum Tor, ein gutes Eins-gegen-Eins und ist durch seine Beidfüßigkeit variabel auf den Flügeln, als hängende Spitze oder im Sturmzentrum einsetzbar. Mit dieser Flexibilität und seinem Torhunger wird uns Leo stärker machen."

Leonardo Vonic ist gebürtiger Darmstädter und stand seit 2020 in Nürnberg unter Vertrag. Beim "Club" schaffte er allerdings nicht den erhofften Durchbruch und wurde, trotz einer starken Quote bei der U23, nicht für den Profikader berücksichtigt.

In der Saison 2022/23 erzielte der beidfüßige und abschlussstarke Angreifer 22 Treffer in 36 Regionalliga-Bayern-Partien. Ab sofort wird Vonic seine Schuhe an der Hafenstraße schnüren. Es wird spannend, ob der junge Stürmer die Probleme in der RWE-Offensive beheben kann. Für Vonic persönlich wird es seine erste Spielzeit im Profifußball.

Die Vorfreude beim Stürmer ist groß: "Nach meiner Zeit in Nürnberg ist für mich jetzt der Moment gekommen, im Profifußball richtig anzukommen. Mich hat es wirklich beeindruckt, wie sehr sich Christian Flüthmann, Marcus Steegmann und Trainer Christoph Dabrowski um mich bemüht haben, sodass für mich klar war, dass RWE der richtige Verein für mich ist. Ich freue mich wahnsinnig, jetzt endlich hier zu sein und will der Mannschaft und dem Verein mit möglichst vielen Toren helfen."