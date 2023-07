RWE: Drei weitere Tests vereinbart - Nur noch ein Gegner für die Generalprobe fehlt

Rot-Weiss Essen hat seinen Vorbereitungsplan für die Saison 2023/2024 nahezu komplett festgezurrt. Am Dienstag, 4. Juli, gab der Drittligist offiziell drei weitere Tests bekannt.

Rot-Weiss Essen hat drei weitere Testspiel-Termine in der Sommervorbereitung 2023/24 vereinbart. Zwei Gegner hatte RevierSport bereits am Montag, 3. Juli, bekanntgegeben. Nun folgte die offizielle Mitteilung von der Hafenstraße.

Das Team von Trainer Christoph Dabrowski spielt noch im Juli gegen Teutonia Ottensen, Eintracht Braunschweig und DJK Adler Union Frintrop - auch von diesem Test berichtete RS schon.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Wesendorf (15. bis 22. Juli) erwartet ein Zweitligist Coach Dabrowski und seine Elf, dann gastieren die Essener bei Eintracht Braunschweig im Stadion an der Hamburger Straße. Anstoß der Partie am Samstag, 22. Juli, ist um 13 Uhr. Bereits im vergangenen Sommer kickte Rot-Weiss gegen den damaligen Aufsteiger, nach 120 Minuten trennten sich die Teams 2:2.

Eintrittskarten für die Partie sind ab Mittwoch (5. Juli), 10 Uhr, im Online-Ticketshop von Eintracht Braunschweig bestellbar.

Zu einem zweiten Stadt-Duell nach der Partie gegen den ETB SW (Samstag, 8. Juli, 17 Uhr) bittet in der Vorbereitung DJK Adler Union Frintrop. Die von Marcel Cornelissen trainierten Nord-Essener belohnten eine starke Saison 2022/23 mit dem Durchmarsch in die Oberliga.

Der Anpfiff ertönt am Mittwoch, den 26. Juli, um 19 Uhr im Sportpark am Hallo in Essen-Stoppenberg.

Derweil ist auch eine Spielzeit für das Vorbereitungsduell gegen den FC Gütersloh bekannt. Im Heidwaldstadion stoßen RWE und der West Regionalliga-Aufsteiger am Samstag, den 15. Juli, um 16 Uhr an.

Damit sucht RWE nur noch für seine Drittliga-Generalprobe am 29. Juli einen Testspiel-Gegner.

Die RWE-Sommervorbereitung im Überblick:

• Di., 04. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel VfB Bottrop (Jahnstadion)

• Sa., 08. Juli, 17.00 Uhr: Testspiel ETB SW Essen (Uhlenkrug)

• Sa., 15. Juli, 16.00 Uhr: Testspiel FC Gütersloh (Heidewaldstadion)

• Mi., 19. Juli, Ort und Uhrzeit offen: Testspiel Teutonia Ottensen

• Sa., 22. Juli, 13.00 Uhr: Testspiel Eintracht Braunschweig (EINTRACHT-Stadion)

• Mi., 26. Juli, 19.00 Uhr: Testspiel DJK Adler Union Frintrop (Sportpark am Hallo)

• Sa., 29. Juli: Testspiel geplant

• Fr., 04. – So., 06. August: 1. Spieltag 3. Liga

• So., 13. August, 13 Uhr: DFB-Pokal, 1. Runde gegen den Hamburger SV (Stadion an der Hafenstraße)