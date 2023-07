RWE: Zwei Trainingslager-Testspiele fix - Gegen Zweitligist und Regionalliga-Vertreter

Am Dienstag, 4. Juli, beginnt für Rot-Weiss Essen die Testspiel-Reihe mit einem gefühlten Heimspiel im benachbarten Bottrop. Auch die Gegner im Trainingslager stehen fest.

Ab 18.30 Uhr beginnt für Rot-Weiss Essen am Dienstag (4. Juli, RevierSport-Liveticker) die Testspiel-Reihe der Sommer-Vorbereitung 2023/2024. Den Anfang macht die Partie beim Bezirksligisten VfB Bottrop.

Für RWE gilt es, das 11:0 aus dem letzten Vergleich von 2020 zu toppen. Die Bottroper sind jedenfalls heiß. "Das ist ein Highlight für die Stadt Bottrop und unseren VfB. 2019 waren um die 1500 Zuschauer da. Wir hoffen, dass jetzt mindestens 2000 Fans kommen. Das Wetter soll ja mitspielen und wir begrüßen einen hoch attraktiven Drittligisten. RWE zieht einfach. Wir freuen uns sehr auf das Spiel", sagte Gündüz Tubay, Boss und Macher des VfB Bottrop, gegenüber RevierSport.

Nach Bottrop ist für RWE vor dem ETB: Denn am Samstag (8. Juli, 17 Uhr, RS-Liveticker) geht es zum Uhlenkrug zum freundschaftlichen Derby-Vergleich gegen Oberligist Schwarz-Weiß Essen.

Sportlich interessanter werden die Vergleiche dann nach dem ETB-Test in neun beziehungsweise 14 Tagen. Denn wenn sich RWE vom 17. bis zum 22. Juli - RevierSport wird auch vor Ort sein - wie schon im Vorjahr im niedersächsischen Wesendorf auf die Drittliga-Saison vorbereiten wird, stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Bis dato waren die Gegner unbekannt. Nun stehen sie fest.

Am Mittwoch (19. Juli) trifft Rot-Weiss Essen auf den FC Teutonia 05 Ottensen, ein Klub aus der Regionalliga Nord. Hier verbrachte auch Erolind Krasniqi, der sich trotz eines Vertrags bis 2024 einen neuen Klub suchen darf, das letzte Halbjahr.

Das Trainingslager wird dann, ebenfalls wie im Vorjahr als es in Schöningen ein 2:2-Remis gegen die Niedersachsen gab, mit einem Test gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig beendet. RWE reist am Samstag, 22. Juli, ins Stadion an der Hamburger Straße.

Damit sucht RWE nur noch für seine Drittliga-Generalprobe am 29. Juli einen Testspiel-Gegner.

Der Vorbereitungsplan in der Übersicht (Stand: 3. Juli):

• Do., 29. Juni, Trainingsauftakt (Trainingsgelände Hafenstraße)

• Di., 04. Juli, 18.30 Uhr: VfB Bottrop – RWE (Jahnstadion Bottrop)

• Sa., 08. Juli, 17 Uhr: ETB SW Essen – RWE (Stadion Uhlenkrug)

• Sa., 15. Juli, Uhrzeit offen: FC Gütersloh – RWE (Heidewaldstadion Gütersloh)

• Mo., 17. Juli – Sa., 22. Juli: Trainingslager in Wesendorf

• Mi., 19. Juli: Teutonia Ottensen - RWE, Ort rund Uhrzeit offen

• Sa., 22. Juli: Eintracht Braunschweig - RWE, Uhrzeit offen

• Sa., 29. Juli: Testspiel geplant, Gegner und Ort offen

• Sa., 05. August: 1. Spieltag in der 3. Liga

• So., 13. August, 13 Uhr: DFB-Pokal gegen HSV