RWE: Weiteres Testspiel fix - für Essener Oberligist erfüllt sich "ein Traum"

Weiterer Termin in der Sommer-Vorbereitung von Rot-Weiss Essen: Es geht gegen einen Oberligisten aus der Stadt.

Nach der chaotischen Jahreshauptversammlung am vergangenen Wochenende rückt bei Rot-Weiss Essen auch wieder der Sport in den Fokus. Trainer Christoph Dabrowski bittet am Donnerstag (29. Juni, 16 Uhr) zum öffentlichen Trainingsstart.

Bis die Saison in der 3. Liga in gut einem Monat (4. bis 6. August) beginnt, stehen ein Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf (17. bis 22. Juli) und mehrere Testspiele an.

Nun ist ein weiterer Gegner während der Sommervorbereitung bekannt. Es ist Stadtnachbar DJK Adler Union Frintrop, der in der vergangenen Saison den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein geschafft hat. Mit dem Testspiel gegen RWE kann sich der Verein auf ein weiteres Highlight freuen.

Gespielt wird am Mittwoch, 26. Juli - und zwar am Sportpark am Hallo, wo deutlich mehr Zuschauer Platz finden können als an der eigentlichen Heimspielstätte der Frintroper am Wasserturm. Die Partie beginnt um 19 Uhr. Weitere Informationen wird Adler Union noch verkünden.

Jedenfalls blickt der Oberliga-Aufsteiger dem Kräftemessen mit Begeisterung entgegen. Denn natürlich gibt es auch in der Frintroper Mannschaft Fans der Rot-Weissen. "Unsere Jungs erfüllen sich einen Traum, den wohl viele Essener Amateurfußballer haben: Einmal gegen den großen RWE anzutreten und damit auf dem gleichen Rasen zu spielen wie die, die regelmäßig auch von uns auf den Rängen unterstützt werden", schreiben sie bei Instagram. "Das Privileg, ein Spiel gegen Rot-Weiss Essen austragen zu dürfen, wollen wir bestmöglich nutzen und deswegen seid ihr alle herzlich willkommen dem Spiel beizuwohnen und uns zu unterstützen."

Rot-Weiss Essen: Die Vorbereitung im Überblick

Donnerstag, 29. Juni: Trainingsauftakt (16 Uhr, Trainingsgelände Hafenstraße)

Dienstag, 4. Juli: Testspiel VfB Bottrop (18.30 Uhr, Jahnstadion)

Samstag, 8. Juli: Testspiel ETB SW Essen (17 Uhr, Stadion am Uhlenkrug)

Samstag, 15. Juli: Testspiel FC Gütersloh (Uhrzeit offen, Heidewaldstadion)

Montag, 17. Juli bis Samstag, 22. Juli: Trainingslager (Wesendorf)

Mittwoch, 19. Juli: Testspiel geplant (Uhrzeit und Gegner offen)

Samstag, 22. Juli: Testspiel geplant (Uhrzeit und Gegner offen)

Mittwoch, 26. Juli: Testspiel Adler Union Frintrop (19 Uhr, am Hallo)

Samstag, 29. Juli: Testspiel geplant (Uhrzeit und Gegner offen)

Freitag, 4. August bis Sonntag, 6. August: Saisonauftakt 3. Liga

Sonntag, 13. August: 1. Runde DFB-Pokal Hamburger SV (13 Uhr, Stadion an der Hafenstraße)