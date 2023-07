Im Ausland: Atalan erfüllt Mission und geht - Ex-Bochum-Trainer auf Vereinssuche

Ismail Atalan ist nach rund zwei Monaten in der Türkei wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Ende April berichtete RevierSport, dass Ismail Atalan ab sofort zum Trainerstab des Süper-Lig-Klubs Alanyaspor gehören wird. Der deutsche Fußballlehrer sollte dabei mithelfen, dass der Traditionsklub nicht absteigt.

"Ich bin froh dass ich Ismail Atalan für diese Ausgabe überzeugen konnte. Er wird mich mit seinem fachlichen Wissen als Taktik-Trainer unterstütze. Ich hoffe natürlich, dass es ihm hier so gut gefällt, dass er noch länger bleibt. Schon die ersten Tage haben gezeigt, dass er uns im taktischen Bereich auf ein besseres Level bringt und für uns sehr wertvoll werden kann", sagte Ömer Erdogan, der einst drei Zweitligaspiele für den FC St. Pauli absolvierte, gegenüber RevierSport.

Und Erdogans Plan sollte aufgehen: Der Alanyaspor-Cheftrainer führte gemeinsam mit Atalan und den weiteren Mitgliedern des Trainerstabs den Klub zum Klassenerhalt. Damit hat der 43-jährige Atalan auch seine Mission erfüllt und beendet. Und: Weil Atalan als deutscher Fußballlehrer solch einen hervorragenden Job machte, will Alanya wieder einen deutschen Fußball-Experten als Atalan-Nachfolger präsentieren.

"Es war von Beginn an klar, dass ich am Saisonende wieder gehe. Ich habe mir das angeschaut und es war eine super Erfahrung. Die Arbeit mit Ömer Erdogan war sehr angenehm. Er war auch traurig, dass ich gehe. Aber für mich war die Mission erfüllt und damit auch beendet", erklärt Atalan gegenüber RS.

Weiter sagt der Familienvater: "Alanyaspor war eine erfolgreiche Geschichte. Aber ich will hier näher an Deutschland arbeiten, um auch bei meiner Familie zu sein. Aktuell gibt es für mich eine sehr interessante Option. In den nächsten Tagen fällt hier eine Entscheidung. Das ist aktuell eine Fifty-Fifty-Sache."

Ismail Atalan war schon Trainer in Lotte, Bochum und Halle

Der ehemalige Erfolgstrainer der Sportfreunde Lotte, der den heutigen Oberligisten einst in die 3. Liga und ins DFB-Pokal-Viertelfinale führte, war zuletzt von Februar bis Juni 2020 für den Halleschen FC als Cheftrainer verantwortlich. Davor arbeitete der Familienvater aus dem münsterländischen Senden von Juli bis Oktober 2017 für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga.

In Lotte war Atalan gleich zweimal beschäftigt: Januar 2015 bis Juli 2017 und April 2019 bis Februar 2020. Seine Trainer-Laufbahn startete der ausgebildete Versicherungsfachmann beim SC Gievenbeck II und Davaria Davensberg jeweils als Spielertrainer. Seine erste Cheftrainer-Anstellung war die beim SC Roland Beckum. Zuletzt führte er, wie beschrieben, als Co-Trainer Alanyaspor in der Süper Lig zum Klassenerhalt.