FC Ingolstadt: Sechster Zugang! FCI holt Leistungsträger eines Konkurrenten

Der FC Ingolstadt macht weiter Dampf auf dem Transfermarkt. Die Bayern verpflichteten den sechsten Spieler für die kommende Drittliga-Saison.

Yannick Deichmann trägt ab Sommer das Trikot des FC Ingolstadt 04. Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch schon als Rechtsaußen, hängende Spitze sowie Rechtsverteidiger auflief, kommt vom TSV 1860 München zu den Schanzern.

Bei den Löwen war Deichmann absoluter Leistungsträger. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 34 Spiele.

FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer erhofft sich durch die Neuverpflichtung mehr Variabilität im Kader der Donaustädter: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Yannick Deichmann einen Spieler in unseren Reihen begrüßen dürfen, der sowohl in der Offensive als auch der Defensive mehrere Positionen bekleiden kann. Er ist ein bodenständiger Fußballer mit einer herausragenden Mentalität, der zudem über reichlich Drittliga-Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt davon, dass er aufgrund seiner Einstellung auf und neben dem Platz in unserem Team eine wichtige führende Rolle einnehmen wird."

Deichmann, ein gebürtiger Hamburger, spielte neben den Nachwuchsmannschaften des FC St. Pauli und Hamburger SV auch im Jahr 2012 für die A-Junioren von Borussia Dortmund. Nach einem Jahr - 21 Einsätze, drei Tore für BVB U19 - im Dienste der Ruhrpottler führte ihn sein Weg zurück in die Hansestadt zur Zweitvertretung des FC St. Pauli.

Im Sommer 2016 verließ der heute 28-Jährige seinen Ausbildungsverein erneut und schnürte fortan für den damaligen Drittligisten VfR Aalen seine Fußballschuhe. Zu Beginn der Saison 2017/18 schloss sich der 1,80 Meter große Mittelfeldakteur dem VfB Lübeck an und feierte mit den Grün-Weißen den Drittliga-Aufstieg. Zuletzt war Deichmann dann beim TSV 1860 München aktiv, bei dem er im Sommer 2022 unterschrieb. Bisher sammelte der Allrounder 125 Einsätze (16 Tore, elf Vorlagen) in der 3. Liga. Hinzu kommen vier Partien im Unterhaus.

Nach Mladen Cvetinovic, Kapitän des FC Viktoria Berlin, Lukas Fröde (Hansa Rostock), Leon Guwara (Jahn Regensburg), Jannik Mause (Alemannia Aachen) und Moritz Seiffert (Viktoria Berlin) ist Deichmann FCI-Zugang Nummer sechs.