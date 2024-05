Der FC Ingolstadt hat eine schlechte Drittliga-Saison hinter sich gebracht. Einer, der aber performte, war Jannik Mause. Nun droht der Verlust des Stürmers.

Tore wecken bekanntlich Begehrlichkeiten. So ist das auch im Fall von Jannik Mause. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Drittliga-Saison 18 Treffer für den FC Ingolstadt und hat sich ins Rampenlicht geschossen.

Wie das Portal "Tag24" berichtet, steht der 25-Jährige auf der Wunschliste von Hannover 96 und SV Elversberg. Die Saarländer scheinen hier sogar Favorit zu sein.

Eigentlich, kein Wunder: Denn nach Elversbergs pflegt Mauses Berateragentur "Funke Spielerberatung" beste Kontakte. Mit Luca Schnellbacher, Robin Fellhauer und Patryk Dragon stehen aktuell drei "Funke"-Spieler in Elversberg unter Vertrag. Vielleicht folgt mit Mause schon bald der vierte Schützling der Agentur.

Um den Drittliga-Torschützenkönig aber aus Ingolstadt loszueisen, gilt es eine hohe sechsstellige Ablösesumme Richtung Bayern zu überweisen. Im Gespräch sind: 600.000 Euro. Mauses Vertrag läuft in Ingolstadt noch bis zum 30. Juni 2025. Bleibt abzuwarten, ob Ingolstadt, das eigentlich als finanziell unabhängig gilt, seinen besten Mann ziehen lässt oder in der nächsten Saison mit Mause einen neuen Angriff Richtung 2. Liga startet.

600.000 Euro hört sich nach viel Geld für einen Drittliga-Profi an. Aber: Überall, wo Mause spielte, traf er auch. Schon im ersten Jahr nach seinem Wechsel von Alemannia Aachen zum FC Ingolstadt konnten sich die FCI-Verantwortlichen und -Fans von Mauses Torjäger-Qualitäten überzeugen. RevierSport wählte den Stürmer auch in die Drittliga-Elf des Jahres. An einem 18-Tore-Mann kommt man bei solch einer Wahl nicht vorbei. Aber, wie betont, Mause mauserte sich auch schon bei seinen Ex-Klubs zum erfolgreichen Goalgetter. Eine Übersicht.

Jannik Mause in Zahlen

Alemannia Aachen: 56 Spiele, 22 Tore, 8 Vorlagen

FSV Mainz 05 II: 53 Spiele, 8 Tore, 9 Vorlagen

FC Ingolstadt: 37 Spiele, 21 Tore, 5 Vorlagen

SV Rödinghausen: 18 Spiele, zwei Tore, keine Vorlage

TSV Steinbach Haiger: 17 Spiele, vier Tore, keine Vorlage

FC Wegberg-Beeck: 17 Spiele, fünf Tore, keine Vorlage