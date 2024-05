Der VfL Bochum wird und muss sich verändern. Der Umbruch wird etwas moderater ausfallen als bei einem Abstieg. Trotzdem werden viele neue Gesichter kommen.

Eines hat sich nach dem Klassenerhalt des VfL Bochum nicht geändert. Es wird einen Umbruch im Kader geben, der nun aber vermutlich ein wenig kleiner ausfallen wird als im Fall des Abstiegs.

Neben zahlreichem neuen Personal wird aber auch ein neuer Trainer gesucht, denn Heiko Butscher wird seinen Posten wieder räumen und im Nachwuchs arbeiten. Ob es auch einen neuen Sport-Geschäftsführer braucht, das werden die kommenden Tage zeigen.

Patrick Fabian schien angezählt, ob der Klassenerhalt was an seiner Position ändert, ist nicht sicher. Zudem deutete er auch schon an, von sich aus den Weg freizumachen, weil ihm vieles in den letzten Wochen missfiel.

Zudem steht noch im Raum ob Sportdirektor Marc Lettau im Amt bleibt. Viele Fragezeichen. Klar ist: Zunächst muss die Leitungsebene entschieden werden. Denn diese muss den Trainer aussuchen, mit dem sie arbeiten möchte.





Jetzt einen Trainer zu holen, ohne zu wissen, wer Sport-Geschäftsführer oder Sportdirektor ist, das macht keinen Sinn. Anschließend geht es an den Kader.

Das alles zeigt: Es wird ein arbeitsreicher Sommer in Bochum, denn zwölf Abgänge wird es mit Sicherheit geben. Mit Danilo Soares, Philipp Förster, Moritz Römling (alle Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Patrick Osterhage (SC Freiburg) stehen sieben Angänge fest, Keven Schlotterbeck muss vorerst zurück nach Freiburg, ob nach der Leihe eine feste Verpflichtung möglich ist, steht noch in den Sternen.

Kevin Stöger dürfte kaum zu halten sein, eine Zukunft von Manuel Riemann ist nach den Ereignissen der letzten Wochen kaum möglich in Bochum. Auch Takuma Asano soll mit einem Wechsel liebäugeln.

Zudem kommen vier Leihspieler zurück, die in der 2. Bundesliga vermutlich eine Perspektive gehabt hätten. Doch in der Bundesliga dürften vor allem Gerrit Holtmann und Jordi Osei-Tutu keine Chance auf Einsätze in Bochum haben.

Der Kader des VfL Bochum in der Übersicht

Vertrag bis 2025: Manuel Riemann, Anthony Losilla, Cristian Gamboa, Felix Passlack, Bernardo, Mohammed Tolba

Vertrag bis 2026: Philipp Hofmann, Maximilian Wittek, Matus Bero, Lukas Daschner, Noah Loosli, Erhan Masovic, Moritz Broschinski, Tim Oermann, Ivan Ordets (Vertrag durch Klassenerhalt verlängert)

Vertrag bis 2027: Moritz-Broni Kwarteng, Niclas Thiede, Agon Elezi

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück)

Abgänge: Danilo Soares, Philipp Förster, Moritz Römling (alle Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Patrick Osterhage (SC Freiburg)

Nach auslaufendem Vertrag noch offen:Kevin Stöger, Takuma Asano, Christopher Antwi-Adjei, Keven Schlotterbeck (ausgeliehen vom SC Freiburg, der VfL würde ihn gerne halten)