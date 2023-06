Unterhaching: 74 Spiele, 54 Tore! Diese zwei West-Klubs zeigen Interesse an Top-Stürmer

Die Spielvereinigung Unterhaching ist in die 3. Liga aufgestiegen. Doch die Zukunft des Top-Torjägers ist weiter ungewiss.

Die Spielvereinigung Unterhaching hat die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga gegen den FC Energie Cottbus erfolgreich gemeistert.

Der 28-jährige Patrick Hobsch, der in der regulären Saison in 35 Spielen 27 Mal traf, blieb zwar ohne Torerfolg in den beiden Matches gegen Cottbus konnte aber einen Treffer vorbereiten und natürlich auch so damit leben. Denn schließlich kehrte Haching nach zwei Jahren in die 3. Liga zurück.

Und in den zwei Jahren war Hobsch ein Tor-Garant für die Bayern. Die Quote von Hobsch junior - Vater Bernd Hobsch stürmte einst in der Bundesliga für 1860 München, 1. FC Nürnberg und Werder Bremen - hat es in sich: Neben den 27 Toren in der beendeten Saison bereite er sieben weitere vor. In der Serie 2021/2022 waren es 28 Treffer in 37 Spielen. Somit kommt Hobsch auf 55 (!) Buden in zwei Jahren im Trikot der Spielvereinigung Unterhaching.

Und auch, wenn sich Hobschs Vertrag durch den Drittliga-Aufstieg bis Sommer 2024 automamtisch verlängerte, ist seine Zukunft ungewiss. Aus seinem Umfeld erfuhr RevierSport, dass er wechseln will. Wahrscheinlich nach Nordrhein-Westfalen.

Denn nach RS-Informationen ist der MSV Duisburg - wir berichteten - weiterhin stark an dem Haching-Goalgetter interessiert. Ins Spiel kommt jetzt auch nach Informationen dieser Redaktion der SC Preußen Münster. Wie der MSV sucht auch der SCP einen Stürmer. Rot-Weiss Essen ist derweil raus aus dem Rennen. Die Essener holten Moussa Doumbouya vom FC Ingolstadt und sind an einer Hobsch-Verpflichtung nicht interessiert.

Die Frage aus MSV- und Münster-Sicht ist natürlich: Wie hoch ist die Ablösesumme für Hobsch? Hier scheiden sich die Geister: Einige Informanten sagen, dass Hobsch als einer der Topverdiener in Haching die klammen Bayern ablösefrei verlassen darf. Andere sagen, dass man für ihn eine fünfstellige Summe zahlen müsste. Da wäre wohl zumindest der MSV raus. Münster hat nach dem Aufstieg und Pokallos FC Bayern München vielleicht etwas Geld für den Torjäger der Hachinger übrig...