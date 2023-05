SV Meppen: Trainer- und Sportchef-Entscheidung ist gefallen

Der SV Meppen hat nach dem feststehenden Abstieg in die Regionalliga Nord eine wichtige Personalentscheidung getroffen.

Ernst Middendorp bleibt nach dem Drittliga-Abstieg auch in der Regionalliga Nord der Cheftrainer des SV Meppen. Gleichzeitig übernimmt der 64-jährige gebürtige Emsländer die neu geschaffene Position des Sportlichen Leiters.

"Der Abstieg aus der 3. Liga ist extrem bitter, gerade wenn man die Entwicklungen der letzten Wochen sieht. Ich habe aber gespürt und gesehen, was beim SV Meppen möglich ist", sagt Middendorp.

RevierSport hatte noch zu Wochenbeginn berichtet, dass Middendorp Sportchef und Adrian Alipour (aktuell RW Koblenz) Cheftrainer wird. Doch am Ende entschied sich Meppen für Middendorp als große Lösung - als Trainer und Sportchef. Mit Alipour hatte Middendorp nach unseren Informationen gute Gespräche geführt. Der gebürtige Dortmunder war auch am Montag beim starken 4:1 gegen Dresden in Meppen zugegen. Doch zu einer Anstellung in Meppen wird es für Alipour nicht kommen.

Für Middendorp sprach natürlich auch das Momentum. Vier der letzten fünf Spiele gewann Meppen, einmal wurde Remis gespielt. 13 Punkte von 15 möglichen Zählern ist eine Ansage, das sind sehr gute Argumente. Klar ist aber auch: Dass das für die Emsländer nicht mehr reicht, um in der 3. Liga zu bleiben. Middendorp übernahm die Drittligamannschaft des SV Meppen im März als Cheftrainer. Zuvor hatte er seinen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag beim Swallows FC Johannesburg (Südafrika) aufgelöst.

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann sagt zu der Entscheidung für "Power Ernst": "Wir sind sehr froh, dass wir mit Ernst Middendorp einen so kompetenten und erfahrenen Trainer auf diesen Positionen an uns binden können. In den letzten Wochen konnten wir bereits sehr positive Ergebnisse seiner akribischen und engagierten Arbeit sehen."

SVM-Vorstandssprecher Andreas Kremer ergänzt: "Wir haben gemeinsam erkannt, dass es bei Ernst Middendorp richtig ist, die Positionen des Cheftrainers und Sportlichen Leiters zu vereinen. Mit Ernst haben wir einen ausgewiesenen Fachmann gewonnen, der uns seit seiner Übernahme als Cheftrainer gezeigt hat, wie eng man als Cheftrainer mit den Trainerkollegen aus dem Nachwuchsleistungszentrum zusammenarbeiten kann, um in Zukunft sportlich erfolgreich sein zu können. Seine Disziplin, Philosophie, Leidenschaft und vor allem seine starke Identifikation mit dem SV Meppen und dem Emsland hat uns beeindruckt."