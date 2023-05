MSV Duisburg: Gute Nachrichten aus Frankfurt - DFB akzeptiert Einspruch

Der MSV Duisburg muss bis zum 7. Juni beim Deutschen Fußballbund gewisse finanzielle Auflagen erfüllen, um die Lizenz für die 3. Liga 2023/2024 zu erhalten. Nun gab es etwas Entwarnung.

Rund eine Million Euro, von solcher einer Summe war die Rede, musste der MSV Duisburg ursprünglich für den Erhalt einer Drittliga-Lizenz für die Spielzeit 2023/2024 bis zum 7. Juni besorgen. Dieser Summe hat sich nun reduziert.

Am Freitag erhielt der MSV die Nachricht aus der DFB-Zentrale in Frankfurt, dass der Einspruch der Duisburger erfolgreich war und die siebenstellige Summe halbiert wurde.

"Damit bewegt sich die Finanzlücke, die wir schließen müssen, nur noch im sechsstelligen Bereich. Der DFB hat uns in allen Punkten stattgegeben", wird Geschäftsführer Thomas Wulf von der "WAZ" zitiert.

Trotz Entwarnung betonte Wulff aber auch: "Wir sind noch nicht am Ziel." Doch die Lage dürfte nach der positiven Kunde aus Frankfurt um einiges besser aussehen als noch vor wenigen Wochen.

Vor dem Spiel am Freitagabend in Ingolstadt (19 Uhr, RS-Ticker) hatte MSV-Trainer Torsten Ziegner noch betont, dass er sich mit dem Aufstiegsziel, bis 2025 in der 2. Bundesliga zu sein, vollends identifiziert. Aber: Dafür dürften die finanziellen Mittel nicht geringer als bisher werden.

Ziegner: "Wenn man bis 2025 in der 2. Liga sein will, dann muss man dieses Ziel auch mit Leben füllen. Wir müssen eine bessere Runde spielen. Wir wollen angreifen und ins vorderste Drittel vorstoßen. Das muss der nächste Schritt sein. Da reicht es nicht in der nächsten Saison Elfter oder Zwölfter zu werden."

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (9) - Lukas Raeder, Leroy Kwadwo, Joshua Bitter, Marlon Frey, Kolja Pusch, Moritz Stoppelkamp, Marvin Ajani, Benjamin Girth, Aziz Bouhaddouz

Länger gebunden

Bis 2024 (17) - Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König

Bis 2025 (2) - Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge - Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge - noch keine offiziellen