3. Liga: Nach Preußen Münster - zweiter Aufsteiger aus der Regionalliga steht fest

Nach dem SC Preußen Münster aus der West-Staffel der insgesamt fünf Regionalligen steht nun auch der zweite Aufsteiger in die 3. Liga fest.

Der VfB Lübeck ist in Partystimmung! Durch einen 1:0-Sieg beim SV Drochtersen/Assel steht der Aufstieg des VfB in die 3. Liga fest.

Marvin Thiel (48.), ein Ex-Münsteraner, der in der neuen Saison auf seine ehemaligen Preußen-Kollegen treffen wird, erzielte das Tor, das die Lübecker Drittliga-Rückkehr nach zweijähriger Abstinenz klar machte.

Die Lübecker sind ein mehr als verdienter Aufsteiger - ähnlich wie Preußen Münster die West-Staffel dominierte, so stark war auch Lübeck in der Nord-Gruppe der fünf Regionalligen. Die Zahlen: 21 von 32 Spielen gewonnen, 70 Tore erzielt und nur 24 Treffer kassierte.

Beim VfB dirigiert ein ehemaliger Oberhausener die Abwehr. Der Zwei-Meter-Mann Jannik Löhden, einst RWO-Abwehrchef, ist der Organisator der VfB-Defensive.

Mit namhaften Trainern wie Dieter Hecking, Karl-Heinz Körbel und Michael Lorkowski spielten die Lübecker von 1995 bis 1997 sowie von 2002 bis 2004 sogar in der 2. Bundesliga. Nach einem tiefen sportlichen Fall bis in die fünftklassige Schleswig-Holstein-Liga (2013/14) kehrte der Traditionsclub 2020 schon einmal in die 3. Liga zurück.

Nach dem sofortigen Wiederabstieg baute der erst 32 Jahre alte Trainer Lukas Pfeiffer eine neue Mannschaft auf. Die schaffte nun im zweiten Versuch den Aufstieg. Bekannteste Spieler sind die ehemaligen Bundesliga-Profis Mirko Boland (Eintracht Braunschweig) und Janek Sternberg (Werder Bremen).

Aufstiegskampf in die 3. Liga: Große Spannung im Nordosten und Südwesten

Während nun mit Münster und Lübeck die Aufsteiger aus dem Westen und Norden feststehen, geht es in den anderen Staffeln noch sehr spannend zu. Einzig der Bayern-Meister dürfte fix sein. Hier zieht Unterhaching seine Kreise an der Spitze. Der Bayern-Meister trifft in der Aufstiegsrelegation auf den Nordost-Ersten. Derweil steigt der Südwest-Meister, aktuell liegt hier der SSV Ulm an Position eins, direkt auf. Bis Ende Mai werden wir dann wissen, wer nach Preußen Münster und dem VfB Lübeck die Aufsteiger Nummer drei und vier in die 3. Liga sind.