Drittligist SV Wehen Wiesbaden träumt vom Aufstieg in die 2. Liga. Am Samstag gastieren die Hessen beim MSV Duisburg.

Der SV Wehen Wiesbaden ist aktuell die formstärkste Mannschaft in der 3. Liga. Aus den jüngsten fünf Partien sammelte der Aufstiegsaspirant hervorragende 15 Zähler – mehr geht nicht! Diese starke Form möchte der SVWW auch am kommenden Spieltag unter Beweis stellen, wenn sie im Ruhrpott beim MSV Duisburg gastieren (22. April, 14 Uhr).

Wehen hat den zweiten Tabellenplatz gefestigt und bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken. Der SC Freiburg II – aktuell Dritter – wäre nicht zu einem möglichen Aufstieg berechtigt. Die Mannschaft von Cheftrainer Markus Kauczinski liegt damit, sechs Spieltage vor Saisonende, klar auf Aufstiegskurs – auch dank Brooklyn Ezeh.

Der 21-Jährige ist der Dauerbrenner beim Tabellenzweiten. Von 32 Partien stand er 29-Mal in der Startelf und verpasste nur drei Partien wegen einer Gelbsperre, Grippe und Achillessehnenverletzung. 2512 Minuten absolvierte Ezeh in der 3. Liga – und damit mehr als jeder andere Spieler im Kader von Coach Kauczinski.

Zwei Treffer erzielte der Linksverteidiger in der laufenden Saison. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße brachte Ezeh seine Mannschaft nach einem Solo mit 2:1 in Führung und beim darauffolgenden Heimspiel gegen den FSV Zwickau traf er in der 89. Minute traumhaft mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 4:3-Endstand – Marke: Tor des Monats.

Zudem gehört Ezeh mit fünf Assists zu den Top-Vorlagengebern seines Teams. Aufgrund seiner Dynamik, seinen präzisen Flanken und dem robusten Zweikampfverhalten ist der gebürtige Hamburger nicht aus der Startelf wegzudenken und ein absoluter Leistungsträger beim Drittligisten.

Die Leistungsdaten von Brooklyn Ezeh: SV Wehen Wiesbaden: 29 Spiele, zwei Tore, fünf Vorlagen Viktoria Berlin: 14 Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen FC Schalke 04 II: 42 Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen FC Schalke 04 U19: 12 Spiele, zwei Tore Hamburger SV U19: 18 Spiele, fünf Tore

Vor dem Rückspiel bei RWE im März 2023 zeigte sich der 21-Jährige im RevierSport-Interview mit seiner Entwicklung in der Landeshauptstadt von Hessen zufrieden: "Der Schritt zu Wehen Wiesbaden hat mir gezeigt, wie viel ich noch aus mir rausholen kann und werde."

Vor Saisonbeginn wechselte er vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin nach Wiesbaden. Zuvor schnürte er zweieinhalb Jahre die Schuhe für Schalke 04. Für die U23 der Knappen absolvierte Ezeh 42 Spiele in der Regionalliga West, erzielte dort zwei Treffer und gab drei Vorlagen.

Obwohl er in der Abstiegssaison der Schalker Profis dreimal zum Kader des Bundesliga-Teams gehörte, wurde er nie eingesetzt und kam nicht über seine Rolle in der U23 hinaus. In der nächsten Spielzeit könnte Brooklyn Ezeh seinen ehemaligen Verein wiedertreffen – dann als Gegner…