SV Meppen: Elf Punkte Rückstand - aber Middendorp glaubt noch an das Wunder

Der SV Meppen aus der 3. Liga belegt derzeit den letzten Tabellenplatz. Cheftrainer Ernst Middendorp hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben.

Der SV Meppen bildet derzeit das Tabellenschlusslicht der 3. Liga. In bislang 32 Partien holten die Emsländer 24 Punkte und konnten nur zwei der letzten 15 Spiele nach der Winterpause gewinnen. Trotz Elf-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer hat Cheftrainer Ernst Middendorp seine Mannschaft noch nicht aufgegeben.

Middendorp übernahm nach der Entlassung von Stefan Krämer Anfang März das Ruder an der Seitenlinie beim SV mit dem Ziel, den Tabellenletzten zum Klassenerhalt zu führen. Am vergangenen Spieltag gab es jedoch bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund II einen erneuten Dämpfer.

„Zwar hatte Dortmund in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten, jedoch gab es auch auf unserer Seite ein oder zwei Chancen, wo wir in Führung hätten gehen können oder sogar müssen. Dann wären wir zu Beginn der zweiten Hälfte womöglich auch etwas selbstbewusster aufgetreten”, bilanzierte der ehemalige Bundesliga-Trainer.

Middendorp weiter: „Wir haben dieses Phänomen, dass wir um die 60. Minute herum viele Tore kassieren, weil aus welchen Gründen auch immer die Konzentration und der Fokus nachlassen. Hinzu kommt unsere fehlende Konsequenz im letzten Drittel. Wir spielen teilweise hier und da ganz passabel, jedoch fehlen uns die Abläufe, sodass wir sagen können, da ergibt sich nun eine Chance nach der anderen. Das sind die Probleme, die sich seit meinem Amtsantritt am 9. März in Kurzfassung ausmachen lassen.”

In Deutschland trainierte Middendorp in seiner Vergangenheit unter anderem bereits Klubs wie Arminia Bielefeld, den VfL Bochum und den KFC Uerdingen. Auch für Rot-Weiss Essen war der 64-jährige in der Saison 2008/2009 kurzzeitig aktiv. Die Fans von Arminia Bielefeld wählten ihn im Jahr 2005 sogar zum Trainer ihrer Jahundert-Elf.

Auch wenn die derzeitige Situation beim SV Meppen alles andere als rosig aussieht, ist ein Klassenerhalt der Emsländer noch nicht vom Tisch. Jedoch wird es am kommenden Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken nicht unbedingt einfacher für den Tabellenletzten. Saarbrücken hat in der Liga seit sieben aufeinanderfolgenden Spielen nicht mehr verloren.

Klassenerhalt noch nicht abgehakt

„Im Moment ist es ganz wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Es geht darum, dass wir uns bis ins Detail vorbereiten und auf dem Trainingsplatz zusehen, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Das ist die Aufgabe, denn wir sollten nicht mit dem Rechnen anfangen. Dazu haben wir mit unserer Positionierung aus den letzten drei Partien kein Recht", erklärte Middendorp im Hinblick auf die verbleibenden Spieltage.