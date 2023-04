BVB: U23 baut Ungeschlagen-Serie aus - Extra-Lob für Torjäger Njinmah

Am 32. Spieltag der 3. Liga gewann Borussia Dortmund II mit 1:0 (0:0) gegen Tabellenschlusslicht SV Meppen. Dortmunds Trainer Jan Zimmermann lobte die positive Entwicklung seiner Mannschaft.

Die U23 von Borussia Dortmund gewann am 32. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 (0:0) gegen den SV Meppen. Durch den Heimerfolg ist der BVB II bereits seit fünf Spielen in Serie ungeschlagen. Die Mannschaft von Cheftrainer Jan Zimmermann gewann vier der letzten fünf Begegnungen mit einem Torverhältnis von 14:1.

Gegen Meppen erzielte Justin Njinmah in der 57. Spielminute das Tor des Tages und brachte die Dortmunder dadurch auf die Siegerstraße. Nach Spielende lobte Zimmermann die Entwicklung seiner Mannschaft. Weitere Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

„Im Endeffekt ist es genau so gelaufen wie wir es erwartet hatten. Wir sind richtig gut reingekommen und hätten nach einer konzentrierten Viertelstunde eigentlich schon in Führung gehen müssen. Danach haben wir angefangen, zu viel klein-klein zu spielen und hatten zwei, drei dumme Ballverluste. In der Phase hatte Meppen Chancen, jedoch hatten wir einen guten Torwart und Meppen keinen guten Abschluss”, erklärte Zimmermann in Bezug auf die erste Hälfte.

In der zweiten Hälfte sah Zimmermann einen durchweg konzentrierten BVB. Die Dortmunder ließen hinten wenig anbrennen und hätten nach Aussagen des Trainers gerne noch einen Treffer drauflegen können.

Wir sind mittlerweile in der Lage, solche Spiele zu Null zu gewinnen und das gibt allen Beteiligten viel Selbstvertrauen. Jan Zimmermann

„Justin hat uns super in Führung gebracht und danach haben wir es einfach verpasst, das zweite Tor zu machen. Trotzdem haben wir immer wieder kontrolliert verteidigt und bis auf zwei, drei Standards hatte man nie das Gefühl, dass Meppen noch zu einer Torchance kommt. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg. Und auch in Bezug auf die Entwicklung gegenüber dem Spiel gegen Halle war es gegen Meppen deutlich besser. Wir sind mittlerweile in der Lage, solche Spiele zu Null zu gewinnen und das gibt allen Beteiligten viel Selbstvertrauen”, bilanzierte Zimmermann.

Extra-Lob für 10-Tore-Mann: „Hat oft den Unterschied ausgemacht”

Dortmunds Top-Torjäger Justin Njinmah erzielte gegen Meppen seinen zehnten Saisontreffer und führt die interne Torschützenliste beim BVB II an. Dazu legte der 22-jährige fünf weitere Treffer für seine Mitspieler auf. Für Zimmermann ist der Angreifer ein Garant für die jüngsten Erfolge seiner Mannschaft.

„In den vergangenen Wochen hat er oft den Unterschied ausgemacht und für uns die Spiele entschieden. Er hat nicht nur die Tore gemacht, sondern auch einige vorbereitet. Er holt oft Standardsituationen heraus, macht die Wege in die Tiefe, reißt immer wieder Löcher in die gegnerische Defensive und spielt total mannschaftsdienlich. Ich tue mich immer schwer damit, einzelne Spieler herauszuheben, jedoch ist Justin mit Sicherheit ein großer Faktor für die Phase, die wir gerade haben”, erklärte Zimmermann bezüglich des Torjägers.

Am kommenden 33. Spieltag geht es für die U23 von Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel gegen den SC Verl.