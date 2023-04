BVB: U23 setzt Erfolgslauf fort, Profi-Leihgabe Meunier verletzt sich

Die U23 von Borussia Dortmund hat in der 3. Liga den nächsten Sieg gefeiert. Dabei gab es Unterstützung von Profi Thomas Meunier, der sich allerdings verletzte.

Die U23 von Borussia Dortmund hat auf dem Weg zum Klassenerhalt in der 3. Liga einen weiteren wichtigen Sieg eingefahren. Der BVB gewann das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Meppen durch ein Tor von Justin Njinmah (57.) am Samstagnachmittag mit 1:0. Es war bereits das fünfte Spiel ohne Niederlage in Serie für das Team von Trainer Jan Zimmermann (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker) - und das dritte ohne Gegentor.

Damit klettern die Borussen, vor einigen Wochen noch auf einem Abstiegsplatz, auf Rang 13 und ziehen zumindest vorübergehend auch am MSV Duisburg und an Rot-Weiss Essen vorbei. Meppen hingegen taumelt weiter in Richtung Regionalliga, steht elf Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Unterstützung erhielt die Dortmunder U23 am Samstag von Thomas Meunier. Der Rechtsverteidiger, der im Bundesliga-Team kaum noch berücksichtigt wird, stand in der Startelf, musste allerdings kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Er hatte sich offenbar im Bereich der Adduktoren verletzt.

Vor gut 1600 Zuschauern im Stadion Rote Erde war den Borussen das Selbstvertrauen nach dem furiosen 5:0 beim MSV Duisburg vor einer Woche deutlich anzumerken. Der BVB kam in den Anfangsminuten zu mehreren Abschlüssen. Die beste Gelegenheit vergab Stürmer Njinmah nach vier Minuten. Sein Flachschuss rauschte Zentimeter am Meppener Tor vorbei.

BVB: Lotka - Meunier (43. Özkan), Pudel, Papadopoulos, Bueno Lopez - Kamara (81. Dams), Pfanne - Njinmah (90. Elongo-Yombo), Eberwein, Michel - Tattermusch (81. Otuali). - Trainer: Zimmermann Meppen: Harsman - Vogt, Puttkammer (64. Osee), Kraulich, Mazagg (49. Dombrowka) - Pepic, Käuper (76. Faßbender), Blacha - Prasse (46. Janssen) - Pourie, Ametov (64. Evseev). - Trainer: Middendorp Tore: 1:0 Njinmah (57.) Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz) Zuschauer: 1600

Nach dem dominanten Start der Gastgeber fand der SVM allmählich besser ins Spiel. Gefährliche Szenen ereigneten sich in beiden Strafräumen. Doch BVB-Keeper Marcel Lotka und sein Gegenüber Matthis Harsmann sorgten mit ihren Paraden dafür, dass es ohne Treffer in die Pause ging.

Die erste Phase nach Wiederanpfiff war vor allem von Ungenauigkeiten auf beiden Seiten geprägt. Dann aber kam Njinmah - und erzielte das 1:0 für den BVB. Er zog von rechts nach innen, sein Schlenzer landete im langen Eck. Eine starke Aktion des 22-Jährigen, der nun bei zehn Saisontoren steht.

Meppen, bis zu diesem Zeitpunkt ein gleichwertiger Gegner, gelang im Rückstand zunächst nicht, Druck auf die Borussen aufzubauen. Im Gegenteil: Dortmund erhöhte die Schlagzahl, Ted Tattermusch vergab eine riesige Chance auf das 2:0 (75.). Und weil auch Njinmah die Vorentscheidung verpasste (87.), musste die Zimmermann-Elf noch zittern, ehe der nächste Sieg perfekt war.