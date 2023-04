Drittligist Rot-Weiss Essen trifft am kommenden Spieltag auf den SV Waldhof Mannheim. Im Hinspiel feierte RWE einen der emotionalsten Siege der Saison.

Als Rot-Weiss Essen am 22. Oktober 2022 zu Gast beim SV Waldhof Mannheim war, hätte die Ausgangslage nicht klarer sein können. Die Hausherren hatten die ersten sechs Heimspiele allesamt gewonnen und leisteten sich keinen einzigen Punktverlust, während die Essener bis zu diesem Zeitpunkt drei von sechs Auswärtspartien verloren hatten.

Doch an diesem Samstag entwickelte sich vor 8910 Zuschauern ein Drittliga-Spiel, welches so schnell niemand vergessen sollte. Bereits nach elf Minuten führte RWE durch einen Doppelpack von Ron Berlinski mit 2:0 und ließ den Gästeblock mit 2000 Essenern beben. Die Entstehung der beiden Tore war kurios.

Beim 1:0 in der vierten Minute rauschten Mannheims Torwart Morten Behrens und Verteidiger Gerrit Gohlke zusammen. Der Torhüter ließ den Ball fallen und Berlinski war der Nutznießer, der auf diesen Moment lauerte und freistehend ins leere Tor einschob.

Bei seinem Jubel wurde Berlinski anschließend von Marcel Seegert attackiert und zu Boden gestoßen. Da hatte der Waldhof-Kapitän Glück, dass er nach dieser Tätlichkeit nicht vom Platz gestellt wurde. In der Nachspielzeit kassierte der Spielführer dann doch noch den Platzverweis nach einer Rudelbildung mit Björn Rother. Es war nicht die einzige an diesem Nachmittag.

Nur sieben Zeigerumdrehungen nach dem Führungstor gelang Berlinski der zweite Streich. Gohlke spielte einen verunglückten Rückpass, der Essener Stürmer spekulierte, lief frei auf Behrens zu und traf eiskalt zum 2:0.

So lief das Hinspiel zwischen Mannheim und RWE: Mannheim: Behrens - Golke (34. Taz), Riedel, Seegert - Sommer (46. Russo), Rossipal, Wagner, Jans - Winkler (72. Kother), Keita-Ruel (61. Sohm), Martinovic (73. Schnatterer) Rot-Weiss Essen: Golz - Kourouma, Heber, Rios-Alonso, Bastians - Rother, Tarnat - Young (78. Ennali), Fandrich (89. Sponsel), Kefkir (68. Herzenbruch) - Berlinski (78. Loubongo) Tore: 0:1 Berlinski (4.), 0:2 Berlinski (11.), 1:2 Martinovic (32.) Schiedsrichter: Assad Nouhoum Gelb-Rot: Seegert (93.) Zuschauer: 8910

Zwar gelang dem Waldhof durch ein Kontertor von Dominik Martinovic (32.) noch in der ersten Halbzeit der Anschlusstreffer, aber durch viel Leidenschaft, eine gute Abwehrarbeit und einen starken Torhüter Jakob Golz schaffte RWE tatsächlich die Überraschung und besiegte die heimstärkste Mannschaft der Liga mit 2:1.

Am Sonntag (16. April, 14 Uhr) kommt es dann also für Rot-Weiss Essen zum Wiedersehen mit Mannheim – dieses Mal an der Hafenstraße. Mit einem weiteren Sieg über Ex-Coach Christian Neidhart könnte RWE einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Es gibt durchaus Parallelen zum Hinspiel: Im Oktober fehlten mit Andreas Wiegel und Felix Götze zwei Leistungsträger gesperrt. Beim Rückspiel werden Björn Rother (Rote Karte) und Felix Herzenbruch (5. Gelbe Karte) definitiv nicht mitwirken können. Auch Götze wird wieder fehlen - dieses Mal allerdings krank.

Damals bestand Youngster Mustafa Kourouma seine Feuertaufe in der ersten Elf mit Bravour. Seitdem stand der 20-Jährige allerdings nicht mehr in der Startformation.