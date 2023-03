RWE: Dabrowski über Berlinski - "Ron macht manchmal drei Wege mehr als einen zu wenig"

Rot-Weiss Essen ist in der 3. Liga längst angekommen und hat sich einen Vorsprung auf die Abstiegsplätze erspielt. Was RWE aber nicht besitzt, ist einen Torjäger im Kader.

Mit sechs Toren ist Felix Bastians der beste Torschütze bei Rot-Weiss Essen. Auf den Abwehrchef ist in wichtigen Momenten Verlass.

Doch eigentlich wären dafür die Stürmer zuständig. Simon Engelmann kommt bei 16 Einsätzen immerhin auf vier Tore und vier Vorlagen. Eine gute Bilanz, da Engelmann in dieser Saison auch immer wieder mal gesundheitsbedingt passen musste.

Einer, der fast immer dabei ist und anfangen darf, ist Ron Berlinski. Mit der Nummer neun auf dem Rücken eigentlich auch ein Mann, der für die RWE-Treffer zuständig sein sollte. Doch damit tut sich der kampfstarke Stürmer schwer. 22 Spiele, fünf Buden, zwei Vorlagen. Das letzte Berlinski-Tor datiert vom 6. November 2022, beim 5:3-Erfolg in Oldenburg.

Im Fan-Umfeld wird Berlinski nicht nur für seinen großen Einsatz und seine Leidenschaft gefeiert. Es gibt auch kritische Stimmen, die besagen, dass er tut, macht und läuft, aber wofür das alles?

Ron macht manchmal drei Wege mehr als einen zu wenig. Es gibt aber auch Spieler, die machen zwei Wege weniger. Aber sie sind dann in der entscheidenden Situation voll da. Da muss man einen Mittelweg finden. Christoph Dabrowski

Christoph Dabrowski gibt die Antwort: "Ron ist für die Mannschaft immer da. Er geht das alles mit einer hohen Intensität an. Da kann man dem Jungen nie etwas vorwerfen. Er muss im Grunde genommen seinen Abschluss besser vorbereiten. Ich wünsche mir aber in manchen Bereichen noch mehr Präzision und Präsenz. Er kann in der Ballbehandlung, aber auch in der Luft noch zulegen."

Und das Toreschießen? Das scheint der gebürtige Bochumer nicht erfunden zu haben. "Er benötigt mehr Gelassenheit, die innerliche Ruhe in bestimmten Situationen. Ich sage ihm immer wieder, dass er cool bleiben muss", betont der RWE-Trainer.

Und Dabrowski ergänzt: "Ron macht manchmal drei Wege mehr als einen zu wenig. Es gibt aber auch Spieler, die machen zwei Wege weniger. Aber sie sind dann in der entscheidenden Situation voll da. Da muss man einen Mittelweg finden."

Die nächste Chance, diesen zu finden, hat der 28-jährige Angreifer Berlinski schon am Sonntag ab 13 Uhr, wenn die SpVgg Bayreuth im Stadion an der Hafenstraße gastiert.