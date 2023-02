Befreiungsschlag! Befreiungsschlag! BVB-Reserve schlägt Mannheim in Oberhausen deutlich

Borussia Dortmunds U23 hat den ersten Sieg unter Trainer Jan Zimmermann gefeiert. In Oberhausen setzte sich die BVB-Reserve deutlich gegen Waldhof Mannheim durch.

Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für die U23 von Borussia Dortmund.

Die Drittliga-Reserve des BVB setzte sich am Samstagmittag mit 4:0 (2:0) gegen Waldhof Mannheim durch. Für Trainer Jan Zimmermann war es der erste Sieg im dritten Spiel seit seinem Amtsantritt.

Und es waren die ersten drei Punkte in einem Heimspiel nach fünf Pleiten in Serie. Wobei das beim BVB-Unterbau ja relativ ist, da die etatmäßige Spielstätte zurzeit umgebaut wird. Zuletzt liefen die Borussen im Profi-Stadion und in Wuppertal auf, diesmal im Oberhausener Stadion Niederrhein - und dort lief es von Beginn an perfekt für Dortmund.

Dass die U23 vor Anpfiff die schwächste Offensive aller Drittligisten stellte, davon war nicht viel zu sehen. 18 Minuten waren gespielt, da kombinierte sich Dortmund stark durchs Mittelfeld, dann schickte Falko Michel Justin Njinmah auf die Reise, der den Ball sehenswert zur Führung einlupfte.

Und nur vier Minuten später jubelte der BVB erneut. Kapitän Franz Pfanne köpfte einen Eckball am ersten Pfosten zum 2:0 ins Tor (22.). Erst jetzt wachten die Gäste aus Mannheim allmählich auf, versuchten, nach vorne zu spielen. Doch der BVB hielt gut dagegen und nahm das 2:0 mit in die Pause.

BVB II: Lotka - Pfanne, Dams, Coulibaly - Özkan, Papadopoulos, Kamara, Pohlmann - Michel (68. Gürpüz)- Eberwein (86. Akono), Njinmah (70. Pasalic). - Trainer: Zimmermann Mannheim: Bartels - Jans, Seegert, Riedel, Rossipal - Wagner (69. Malachowski), Bahn, Pledl (57. Taz), Schnatterer (57. Kother) - Martinovic, Sohm (69. Keita-Ruel). - Trainer: Neidhart Tore: 1:0 Njinmah (18.), 2:0 Pfanne (22.), 3:0 Njinmah (64.), 4:0 Pasalic (90.+4) Gelb-Rot: Kamara (90.)

Kurz nach Wiederbeginn hatte Waldhofs Thomas Pledl eine gute Chance zum Anschluss, schaffte es aber nicht, den Ball aus rund zehn Metern platziert aufs Tor zu bringen. Auf der anderen Seite schnupperte Njinmah an seinem zweiten Treffer. Er rutschte allerdings weg.

Doch nur zwei Minuten später hatte Njinmah seinen Doppelpack: Dortmund konterte über Michael Eberwein, der den Stürmer bediente. Njinmah schob den Ball in die Ecke und sorgte für die Vorentscheidung (64.). Kurz vor Abpfiff sah Abdoulaya Kamara Gelb-Rot aufgrund eines Zeitspiels. Doch es gab auch noch einen sportlichen Schlusspunkt: Marco Pasalic traf in der Nachspielzeit kurz nach seiner Einwechslung traumhaft in den Winkel (90.+4).

Mit dem Sieg gegen die favorisierten Mannheimer verlässt die Zimmermann-Elf den ersten Abstiegsrang, während Waldhof einen Rückschlag im Rennen um den Aufstieg kassierte. Im schwierigen Auswärtsspiel bei der U23 des SC Freiburg können die Dortmunder am nächsten Freitagabend nachlegen.